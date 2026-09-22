Rick, dupla de Renner, estava no helicóptero que desapareceu - Reprodução / Instagram

Rick, dupla de Renner, estava no helicóptero que desapareceuReprodução / Instagram

Publicado 22/09/2026 07:34 | Atualizado 22/09/2026 16:04

A equipe do cantor Rick, dupla de Renner, utilizou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (22), para se manifestar após o helicóptero que o artista estava desaparecer em Santa Catarina, nesta segunda (21) . Eles afirmaram que as buscas continuam para localizar a aeronave e pediram respeito para que não sejam divulgadas "informações não confirmadas".

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"Informamos que, neste momento, seguimos aguardando informações oficiais sobre a localização da aeronave e de todos os seus ocupantes. As equipes responsáveis pelas buscas seguem mobilizadas e acompanhamos cada atualização junto às autoridades competentes", iniciou a nota.



"Pedimos, por respeito às famílias e a todos os envolvidos, que não sejam compartilhadas informações não confirmadas. Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas. Seguimos unidos em oração e com esperança", finalizou o comunicado.

Entenda

A aeronave, de modelo PPMGR, decolou de Balneário Camboriú às 10h30 com destino a São Joaquim, na região Serrana. Entre os ocupantes estava Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

A última localização conhecida da aeronave ocorreu na área rural de Urubici, na Serra catarinense, nas proximidades da SC-370. Moradores da região relataram ter visto o helicóptero voando baixo próximo ao último ponto registrado.

Equipes de emergência foram mobilizadas para tentar localizar a aeronave. O 5º Batalhão de Bombeiro Militar confirmou o recebimento de um chamado relacionado ao desaparecimento de um helicóptero na região. As buscas ocorreram na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, e são dificultadas pelas fortes chuvas.



Rick publicou nos stories do Instagram registros que antecederam o desaparecimento do helicóptero. O cantor aparece ao lado do empresário - no aeroporto, prestes a decolar - e também registrou parte do trajeto dentro da aeronave.

Na mesma rede social, Renner se pronunciou . "Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick. Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento", afirmou.

Rick & Renner

A dupla Rick & Renner está entre as duplas mais populares do sertanejo romântico brasileiro. Formada por Geraldo Antônio de Carvalho (Rick) e Ivair dos Reis Gonçalves (Renner), a parceria começou em Brasília na década de 1980, após os dois se conhecerem no circuito de casas noturnas da capital federal. Depois de anos cantando em bares e realizando shows pelo interior do país, gravaram seus primeiros trabalhos profissionais no início dos anos 1990.



O grande salto nacional veio em 1998 com a música "Ela é Demais", que se transformou em um dos maiores sucessos do sertanejo da época. Ao longo da carreira, a dupla emplacou diversos hits, como "Muleca", "Cara de Pau", "Filha", "Só Pensando em Você", "Nos Bares da Cidade" e "Eu Sem Você". O duo acumulou milhões de discos vendidos, milhares de apresentações e tornou-se uma das referências do sertanejo romântico dos anos 1990 e 2000.



Em 2010, Rick e Renner anunciaram a separação para seguir projetos individuais. A pausa durou oito anos: em 2018 eles retomaram a parceria e voltaram aos palcos, mantendo o repertório que os consagrou nacionalmente.

Rick

Rick Sollo, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. Seu interesse pela música surgiu ainda na infância, influenciado pelo pai, que cantava e compunha músicas ligadas à tradição popular e religiosa. Antes de encontrar Renner, passou por diversas formações musicais, incluindo uma dupla com sua irmã chamada Sereno & Serenata



Além de cantor, Rick se destacou como um dos compositores mais respeitados da música sertaneja. Ao longo da carreira, teve canções gravadas por outros grandes artistas do gênero. Sua capacidade de compor baladas românticas foi um dos fatores que ajudaram a construir a identidade de Rick & Renner.



Após a separação da dupla, Rick lançou trabalhos solo e continuou atuando como cantor e compositor. Mesmo em carreira individual, seu nome permaneceu fortemente associado aos grandes clássicos que marcou ao lado de Renner.