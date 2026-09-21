Rick, que faz dupla com Renner, estaria na aeronave que desapareceu, além do empresário Bruno Avelar - Reprodução

Rick, que faz dupla com Renner, estaria na aeronave que desapareceu, além do empresário Bruno AvelarReprodução

Publicado 21/09/2026 19:12

Um helicóptero desapareceu nesta segunda-feira (21) durante um voo em Santa Catarina. A aeronave, de modelo PPMGR, decolou de Balneário Camboriú às 10h30 com destino a São Joaquim, na região Serrana. Entre os ocupantes estaria o cantor Rick , da dupla sertaneja Rick & Renner, além do empresário Bruno Avelar. Ao todo, quatro pessoas estariam a bordo, incluindo piloto e um videomaker

A última localização conhecida da aeronave ocorreu na área rural de Urubici, na Serra catarinense, nas proximidades da SC-370. Moradores da região relataram ter visto o helicóptero voando baixo próximo ao último ponto registrado.



O helicóptero possui marcas da JTA Empreendimentos e Urbanismo, empresa que mantém parceria com o Ecossistema Neymar Jr. em Porto Belo. O grupo empresarial é ligado ao jogador Neymar, do Santos.



Equipes de emergência foram mobilizadas para tentar localizar a aeronave. O 5º Batalhão de Bombeiro Militar confirmou o recebimento de um chamado relacionado ao desaparecimento de um helicóptero na região. As buscas ocorrem na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, e são dificultadas pelas fortes chuvas.



“Informo que a guarnição de Urubici está realizando buscas na região de Vacas Gordas a respeito de uma possível queda de aeronave (helicóptero), devido ao recebimento de chamada sobre o desaparecimento da aeronave”, informou o capitão Domingos.



A Força Aérea Brasileira (FAB) também foi acionada nesta tarde para realizar buscas pela aeronave. Por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), a FAB informou que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou os procedimentos para delimitar a área de maior probabilidade de localização do helicóptero.



Para a operação, foram empregadas duas aeronaves especializadas em missões de Busca e Salvamento: um Black Hawk (H-60) e um SC-105 Amazonas. Segundo a FAB, os equipamentos têm capacidade para realizar buscas em diferentes tipos de terreno, condições ambientais e períodos do dia.

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) informou que está trabalhando nas buscas por terra por causa das condições climáticas e em conjunto com as demais forças de resgate e segurança e que ainda não há confirmação dos tripulantes e dos passageiros da aeronave.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina informou que operação concentra-se em dois pontos, distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: o local onde a aeronave supostamente caiu e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes. Segundo informações preliminares apontam que entre os ocupantes estariam o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e o empresário Bruno Avelar.



O CBMSC em Urubici foi inicialmente à localidade de Vacas Gordas, apontada como provável local da queda, mas não encontraram vestígios da aeronave. As equipes seguem agora para a área do último sinal registrado, próximo a São Joaquim-SC. O helicóptero teria decolado da Costa Esmeralda em Porto Belo, indo para São Joaquim.



Ao todo, cerca 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4x4, necessárias para acessar o terreno. Amanhã, as buscas serão reforçadas com cão de busca e resgate do CBMSC, caso necessário, ainda pela manhã. A operação segue em andamento e novas informações serão divulgadas assim que confirmadas.



A dupla Rick & Renner está entre as duplas mais populares do sertanejo romântico brasileiro. Formada por Geraldo Antônio de Carvalho (Rick) e Ivair dos Reis Gonçalves (Renner), a parceria começou em Brasília na década de 1980, após os dois se conhecerem no circuito de casas noturnas da capital federal. Depois de anos cantando em bares e realizando shows pelo interior do país, gravaram seus primeiros trabalhos profissionais no início dos anos 1990.



O grande salto nacional veio em 1998 com a música "Ela é Demais", que se transformou em um dos maiores sucessos do sertanejo da época. Ao longo da carreira, a dupla emplacou diversos hits, como "Muleca", "Cara de Pau", "Filha", "Só Pensando em Você", "Nos Bares da Cidade" e "Eu Sem Você". O duo acumulou milhões de discos vendidos, milhares de apresentações e tornou-se uma das referências do sertanejo romântico dos anos 1990 e 2000.



Em 2010, Rick e Renner anunciaram a separação para seguir projetos individuais. A pausa durou oito anos: em 2018 eles retomaram a parceria e voltaram aos palcos, mantendo o repertório que os consagrou nacionalmente.

Quem é Rick?

Rick Sollo, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. Seu interesse pela música surgiu ainda na infância, influenciado pelo pai, que cantava e compunha músicas ligadas à tradição popular e religiosa. Antes de encontrar Renner, passou por diversas formações musicais, incluindo uma dupla com sua irmã chamada Sereno & Serenata



Além de cantor, Rick se destacou como um dos compositores mais respeitados da música sertaneja. Ao longo da carreira, teve canções gravadas por outros grandes artistas do gênero. Sua capacidade de compor baladas românticas foi um dos fatores que ajudaram a construir a identidade de Rick & Renner.



Após a separação da dupla, Rick lançou trabalhos solo e continuou atuando como cantor e compositor. Mesmo em carreira individual, seu nome permaneceu fortemente associado aos grandes clássicos que marcou ao lado de Renner.