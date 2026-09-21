Rick, que faz dupla com Renner, estaria na aeronave que desapareceu, além do empresário Bruno AvelarReprodução
O helicóptero possui marcas da JTA Empreendimentos e Urbanismo, empresa que mantém parceria com o Ecossistema Neymar Jr. em Porto Belo. O grupo empresarial é ligado ao jogador Neymar, do Santos.
Equipes de emergência foram mobilizadas para tentar localizar a aeronave. O 5º Batalhão de Bombeiro Militar confirmou o recebimento de um chamado relacionado ao desaparecimento de um helicóptero na região. As buscas ocorrem na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, e são dificultadas pelas fortes chuvas.
“Informo que a guarnição de Urubici está realizando buscas na região de Vacas Gordas a respeito de uma possível queda de aeronave (helicóptero), devido ao recebimento de chamada sobre o desaparecimento da aeronave”, informou o capitão Domingos.
A Força Aérea Brasileira (FAB) também foi acionada nesta tarde para realizar buscas pela aeronave. Por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), a FAB informou que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou os procedimentos para delimitar a área de maior probabilidade de localização do helicóptero.
Para a operação, foram empregadas duas aeronaves especializadas em missões de Busca e Salvamento: um Black Hawk (H-60) e um SC-105 Amazonas. Segundo a FAB, os equipamentos têm capacidade para realizar buscas em diferentes tipos de terreno, condições ambientais e períodos do dia.
O CBMSC em Urubici foi inicialmente à localidade de Vacas Gordas, apontada como provável local da queda, mas não encontraram vestígios da aeronave. As equipes seguem agora para a área do último sinal registrado, próximo a São Joaquim-SC. O helicóptero teria decolado da Costa Esmeralda em Porto Belo, indo para São Joaquim.
Ao todo, cerca 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4x4, necessárias para acessar o terreno. Amanhã, as buscas serão reforçadas com cão de busca e resgate do CBMSC, caso necessário, ainda pela manhã. A operação segue em andamento e novas informações serão divulgadas assim que confirmadas.
A dupla Rick & Renner está entre as duplas mais populares do sertanejo romântico brasileiro. Formada por Geraldo Antônio de Carvalho (Rick) e Ivair dos Reis Gonçalves (Renner), a parceria começou em Brasília na década de 1980, após os dois se conhecerem no circuito de casas noturnas da capital federal. Depois de anos cantando em bares e realizando shows pelo interior do país, gravaram seus primeiros trabalhos profissionais no início dos anos 1990.
O grande salto nacional veio em 1998 com a música "Ela é Demais", que se transformou em um dos maiores sucessos do sertanejo da época. Ao longo da carreira, a dupla emplacou diversos hits, como "Muleca", "Cara de Pau", "Filha", "Só Pensando em Você", "Nos Bares da Cidade" e "Eu Sem Você". O duo acumulou milhões de discos vendidos, milhares de apresentações e tornou-se uma das referências do sertanejo romântico dos anos 1990 e 2000.
Em 2010, Rick e Renner anunciaram a separação para seguir projetos individuais. A pausa durou oito anos: em 2018 eles retomaram a parceria e voltaram aos palcos, mantendo o repertório que os consagrou nacionalmente.
Quem é Rick?
Além de cantor, Rick se destacou como um dos compositores mais respeitados da música sertaneja. Ao longo da carreira, teve canções gravadas por outros grandes artistas do gênero. Sua capacidade de compor baladas românticas foi um dos fatores que ajudaram a construir a identidade de Rick & Renner.
Após a separação da dupla, Rick lançou trabalhos solo e continuou atuando como cantor e compositor. Mesmo em carreira individual, seu nome permaneceu fortemente associado aos grandes clássicos que marcou ao lado de Renner.
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