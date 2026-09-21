Empresário grava recado para filho antes de embarcar em helicóptero desaparecido em SC - Reprodução Instagram

Empresário grava recado para filho antes de embarcar em helicóptero desaparecido em SCReprodução Instagram

Publicado 21/09/2026 22:55

Bruno Avelar, de 41 anos, empresário e mentor de negócios que está entre os ocupantes do helicóptero desaparecido em Santa Catarina , publicou um vídeo horas antes do embarque em que deixou um recado para o filho. O registro, que se tornou a última publicação feita por ele até o momento, mostra Avelar preparando uma surpresa para a criança.

Na gravação, o empresário aparece com um boneco de massinha do filho mais velho e decide escrever um recado no brinquedo. “Peguei um bonequinho de massinha do meu filho maior, vou deixar aqui um recadinho pra ele. O boneco dele, fiz uma carinha, acho que ele vai curtir”, contou.



No mesmo vídeo, Avelar falou sobre a viagem que faria naquele dia. “Segunda-feira começou, quem levanta cedo é quem sai na frente. Bora ali em Balneário, Criciúma, visitar uns confrades, uns amigos, empresas. Acompanha aí que eu vou mostrar essa viagem pra você”, disse.



A assessoria do empresário confirmou que ele estava na aeronave. Segundo informações preliminares, o helicóptero decolou por volta das 10h30 com cinco pessoas a bordo, sendo piloto, copiloto e três passageiros. Entre os passageiros também estava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.



O último sinal da aeronave foi registrado na região rural de Vacas Gordas, em Urubici, às margens da SC-370. Cerca de 20 bombeiros, a Polícia Militar de Santa Catarina, com o helicóptero Águia 04, e a Força Aérea Brasileira participam das buscas.



Enquanto as equipes procuram pela aeronave, Lívia Avelar, esposa de Bruno, publicou um apelo nas redes sociais. Ao compartilhar uma foto do casamento dos dois, ela afirmou acreditar que o marido está seguro e pediu orações.



“Meu amor, eu sei que você está seguro e protegido pelas mãos do Senhor! Já já vamos te encontrar e esse será mais um testemunho na sua vida e na nossa história”, escreveu.



Lívia também pediu que não fossem feitas especulações sobre o caso. Segundo ela, a família ainda não havia recebido informações sobre uma possível queda da aeronave. “Não temos nenhuma notícia ainda de queda e o dispositivo de emergência da aeronave não foi acionado! Por isso cremos que a boa nova virá em breve! Eu te espero, meu amor! Temos muito ainda que construir juntos!”, declarou.



Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação sobre a localização do helicóptero ou sobre o estado de saúde dos ocupantes.