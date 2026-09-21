Foram registradas 122 ocorrências relacionadas a fortes ventos e chuvas em 119 municípios do Rio Grande do Sul - Volmer Perez/Secom

Foram registradas 122 ocorrências relacionadas a fortes ventos e chuvas em 119 municípios do Rio Grande do SulVolmer Perez/Secom

Publicado 21/09/2026 21:09

Uma pessoa morreu em Pelotas (RS) após o forte temporal que atingiu o estado do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (21). Segundo informações da Polícia Civil, a vítima era um motociclista que foi atingido pela queda de fios de alta tensão no momento do temporal na cidade.