Tanto Lula (PT) quanto Flávio Bolsonaro (PL) tiveram um acréscimo na intenção de votos - AFP

Tanto Lula (PT) quanto Flávio Bolsonaro (PL) tiveram um acréscimo na intenção de votosAFP

Publicado 21/09/2026 18:36 | Atualizado 21/09/2026 19:18

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 37% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 33%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21. É a primeira vez que os dois principais candidatos aparecem empatados tecnicamente, no limite da margem de erro.

Leia mais: Datafolha: no 1º turno, Lula tem 39%, e Flávio avança para 35%



O petista oscilou de 36% na pesquisa do último dia 14 de setembro para 37% agora, enquanto Flávio passou de 31% para 33% no período. A distância entre os dois passou de cinco pontos para quatro pontos entre os dois levantamentos.



O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 7% para 6% e permanece na terceira posição. Ele acumula três quedas numéricas consecutivas desde que atingiu 10% no início de setembro.



O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado atingiu 4% neste levantamento, mesmo nível da pesquisa de uma semana atrás. Já o influenciador e ativista Renan Santos (Missão) oscilou de 4% para 3% agora.



O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) manteve 1% nos dois levantamentos. Todas essas variações em relação ao levantamento anterior estão dentro da margem de erro.

O petista oscilou de 36% na pesquisa do último dia 14 de setembro para 37% agora, enquanto Flávio passou de 31% para 33% no período. A distância entre os dois passou de cinco pontos para quatro pontos entre os dois levantamentos.O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 7% para 6% e permanece na terceira posição. Ele acumula três quedas numéricas consecutivas desde que atingiu 10% no início de setembro.O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado atingiu 4% neste levantamento, mesmo nível da pesquisa de uma semana atrás. Já o influenciador e ativista Renan Santos (Missão) oscilou de 4% para 3% agora.O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) manteve 1% nos dois levantamentos. Todas essas variações em relação ao levantamento anterior estão dentro da margem de erro.

2° turno

O senador Flávio Bolsonaro registra 42% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que soma 41%.



O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro registra agora uma vantagem de 1 ponto porcentual em relação ao petista, menor do que a pesquisa do último dia 14, que apontava diferença de 2 pontos a favor de Flávio. No levantamento da semana passada Flávio aparecia com 42%, ante 40% de Lula. A situação atual segue a de empate técnico entre os dois principais candidatos.



Na simulação com outros candidatos, o atual presidente aparece em vantagem fora da margem de erro apenas no embate contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Nos demais confronto, a situação é de empate técnico, mas com Lula numericamente à frente.



Lula aparece com 39% das intenções de voto contra 35% do escritor Augusto Cury (Avante). Na semana passada, Lula tinha 38% e Cury 36%.



Na disputa com Caiado, Lula tem 41%, e o adversário, 39%, mesmos números de uma semana atrás. Já na simulação contra Renan Santos (Missão), o petista marca 41%, ante 38% do fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), também o mesmo cenário do dia 14 de setembro



Contra Romeu Zema, Lula tem 46%, contra 32% do candidato do Novo Uma semana atrás, o cenário era de 45% a 33% a favor do atual presidente.

Rejeição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são os candidatos à Presidência com maior rejeição, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21. A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro, porém, passou de 55% no levantamento da semana passada para 56% agora, enquanto o petista manteve os 55% de rejeição.



A Quaest também questionou o eleitor sobre a aprovação do governo do presidente Lula. Neste levantamento, 50% desaprovam o atual governo, mesmo patamar registrado em pesquisa do dia 14 de setembro. Já a parcela que diz aprovar o governo oscilou de 43% para 44% entre os dois levantamentos.



A pesquisa também perguntou qual o maior temor do eleitor nestas eleições. Neste caso, 43% disseram ter mais receio de um novo mandato do atual presidente Lula, contra 42% que afirmaram temer mais o retorno da família Bolsonaro à presidência.

Pesquisa espontânea

Nesse critério, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda lidera as intenções de voto no primeiro turno, com 31% - eram 28% na pesquisa do último dia 14. Já Flávio cresceu de 23% para 26% entre os dois levantamentos. O escritor Augusto Cury (Avante), por sua vez, registrou 3% na pesquisa espontânea neste levantamento, ante 3% na pesquisa anterior.



Os outros candidatos somados também atingiram o patamar de 3% na pesquisa espontânea desta segunda-feira, enquanto os que declararam voto em branco ou nulo somam 2%.



No voto espontâneo, a maior parte, porém, ainda se diz indeciso: são 35% agora, contra 41% no levantamento de uma semana atrás.

Avaliação popular

A Pesquisa Quaest mostra que 42% dos eleitores avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como negativo. Uma semana atrás, a proporção dos que avaliavam negativamente a gestão petista era de 38%.



Para 33%, porém, a gestão do atual governo merece avaliação positiva - ante 32% na pesquisa anterior, de 14 de setembro. Já a proporção que avalia o governo como regular oscilou de 27% para 23% no período. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder a esta pergunta.

Mulheres

As intenções de voto no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre as mulheres, em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).



Na comparação com levantamento de uma semana atrás, a proporção de mulheres que disse votar no petista no segundo turno passou de 41% para 44%. Já a intenção de voto em Flávio Bolsonaro no público feminino oscilou de 38% para 37% no período. Com isso, a diferença em favor de Lula no público feminino cresceu de 3 para 7 pontos porcentuais.



No público geral, a pesquisa de hoje apontou Flávio com 42% e Lula com 41%, em eventual segundo turno, empate técnico.

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.