Tanto Lula (PT) quanto Flávio Bolsonaro (PL) tiveram um acréscimo na intenção de votosAFP
O petista oscilou de 36% na pesquisa do último dia 14 de setembro para 37% agora, enquanto Flávio passou de 31% para 33% no período. A distância entre os dois passou de cinco pontos para quatro pontos entre os dois levantamentos.
O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 7% para 6% e permanece na terceira posição. Ele acumula três quedas numéricas consecutivas desde que atingiu 10% no início de setembro.
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado atingiu 4% neste levantamento, mesmo nível da pesquisa de uma semana atrás. Já o influenciador e ativista Renan Santos (Missão) oscilou de 4% para 3% agora.
O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) manteve 1% nos dois levantamentos. Todas essas variações em relação ao levantamento anterior estão dentro da margem de erro.
2° turno
Na simulação com outros candidatos, o atual presidente aparece em vantagem fora da margem de erro apenas no embate contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Nos demais confronto, a situação é de empate técnico, mas com Lula numericamente à frente.
Lula aparece com 39% das intenções de voto contra 35% do escritor Augusto Cury (Avante). Na semana passada, Lula tinha 38% e Cury 36%.
Na disputa com Caiado, Lula tem 41%, e o adversário, 39%, mesmos números de uma semana atrás. Já na simulação contra Renan Santos (Missão), o petista marca 41%, ante 38% do fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), também o mesmo cenário do dia 14 de setembro
Contra Romeu Zema, Lula tem 46%, contra 32% do candidato do Novo Uma semana atrás, o cenário era de 45% a 33% a favor do atual presidente.
Rejeição
A Quaest também questionou o eleitor sobre a aprovação do governo do presidente Lula. Neste levantamento, 50% desaprovam o atual governo, mesmo patamar registrado em pesquisa do dia 14 de setembro. Já a parcela que diz aprovar o governo oscilou de 43% para 44% entre os dois levantamentos.
A pesquisa também perguntou qual o maior temor do eleitor nestas eleições. Neste caso, 43% disseram ter mais receio de um novo mandato do atual presidente Lula, contra 42% que afirmaram temer mais o retorno da família Bolsonaro à presidência.
Pesquisa espontânea
Os outros candidatos somados também atingiram o patamar de 3% na pesquisa espontânea desta segunda-feira, enquanto os que declararam voto em branco ou nulo somam 2%.
No voto espontâneo, a maior parte, porém, ainda se diz indeciso: são 35% agora, contra 41% no levantamento de uma semana atrás.
Avaliação popular
Para 33%, porém, a gestão do atual governo merece avaliação positiva - ante 32% na pesquisa anterior, de 14 de setembro. Já a proporção que avalia o governo como regular oscilou de 27% para 23% no período. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder a esta pergunta.
Mulheres
Na comparação com levantamento de uma semana atrás, a proporção de mulheres que disse votar no petista no segundo turno passou de 41% para 44%. Já a intenção de voto em Flávio Bolsonaro no público feminino oscilou de 38% para 37% no período. Com isso, a diferença em favor de Lula no público feminino cresceu de 3 para 7 pontos porcentuais.
No público geral, a pesquisa de hoje apontou Flávio com 42% e Lula com 41%, em eventual segundo turno, empate técnico.
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