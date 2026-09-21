Felipe Vorcaro foi preso na quinta fase da Operação Compliance ZeroInstagram/Reprodução
Felipe é apontado como operador financeiro no esquema envolvendo Daniel Vorcaro, ele está preso em Minas Gerais desde 7 de maio. Na mesma operação que teve como alvo o primo de Vorcaro, foram realizadas buscas também contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI)
A decisão de Fachin ocorreu em meio à crise entre ministros do STF. O presidente da Corte determinou o envio à Presidência de todos os documentos das investigações sobre as fraudes no INSS e o Banco Master, ambas sob relatoria de Mendonça. A defesa de Felipe argumenta, porém, que, embora a investigação esteja inserida na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, o caso tem objeto diferente daquele que levou à remessa dos autos à Presidência.
Rede de pagamentos
A medida foi tomada após determinação do presidente do STF, ministro Edson Fachin. Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) havia opinado pela retirada do sigilo que ainda vigorava sobre o processo.
Fachin, por sua vez, havia sido acionado pelo ministro Alexandre de Moraes, que em ofício disse ser essencial a quebra do sigilo da petição sobre os pagamentos de Vorcaro antes do julgamento marcado para terça-feira (15). Amanhã, o plenário decidirá sobre a abertura de investigação sobre Moraes.
Com a nova retirada de sigilo, o STF derrubou o segredo judicial sobre 54 linhas de investigação derivadas da Operação Compliance Zero, que apura a corrupção de agentes públicos e fraudes financeiras bilionárias supostamente praticadas por Vorcaro.
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