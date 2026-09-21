Em uma eventual disputa de segundo turno, Tarcísio registra 57% e Haddad, 39%Agência Brasil
Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP), somados, registram 1%. Brancos e nulos são 5%, e 3% não souberam ou não responderam.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Tarcísio é citado por 32% e Haddad, por 18%. Outros nomes somam 3%, brancos e nulos são 6% e 41% não souberam ou não responderam.
Em uma eventual disputa de segundo turno, Tarcísio registra 57% e Haddad, 39%. Brancos e nulos somam 3%, enquanto 1% não soube ou não respondeu.
Na rejeição múltipla, Haddad é citado por 41% dos entrevistados e Tarcísio, por 33%. Policial Edjane aparece com 25%, Carlos Machado e Izadora Dias, com 21% cada, e Vera Lúcia e Vivian Mendes, com 20% cada.
Aprovação de Tarcísio
Senado
Soninha Francine (Cidadania) tem 3%, enquanto Guto Schiavetto (Missão) e Geraldo Rufino (Podemos) registram 2% cada. Os demais candidatos, somados, têm 2%. Brancos e nulos são 6%, e 7% não souberam ou não responderam.
O levantamento também apresenta separadamente as duas escolhas. No primeiro voto, Derrite tem 24%, Simone Tebet, 18%, André do Prado, 16%, Marina, 15%, e Salles, 9%. No segundo voto, André registra 20%, Derrite e Tebet têm 16% cada, Marina, 13%, e Salles, 9%.
O Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores de São Paulo entre os dias 16 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa estadual está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-07495/2026, e a presidencial, sob BR-09702/2026.
Em eventual 2º turno em SP, Flávio registra 51% e Lula, 45%
Na pesquisa espontânea, Flávio é citado por 28% e Lula, por 27%. Renan tem 5%, Cury, 3%, e Caiado e Zema, 2% cada. Outros nomes somam 2%, brancos e nulos são 6% e 25% não souberam ou não responderam.
Em uma eventual disputa de segundo turno, Flávio registra 51% e Lula, 45%. Brancos e nulos somam 2%, mesmo porcentual dos que não souberam ou não responderam.
Na rejeição múltipla, Lula é citado por 53% dos entrevistados e Flávio, por 48%. Renan e Caiado aparecem com 37% cada, Zema tem 34% e Cury, 31%.
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