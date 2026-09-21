Vindo de Minas Gerais, o ônibus desceu ribanceira em rodovia na cidade de Cruzeiro, em São PauloRedes sociais / Reprodução
Além da situação da autorização, a polícia investiga as condições de manutenção do veículo e as circunstâncias do acidente. Segundo o delegado Rubens Melo, responsável pelo caso, o ônibus apresentava pneus desgastados e irregularidades no cronotacógrafo. A polícia também apura se o veículo trafegava acima do limite de velocidade permitido no trecho.
De acordo com Claudio Yuri Chaves da Silva, secretário de Segurança de Cruzeiro, o motorista relatou que, ao descer o trecho de serra, não conseguiu reduzir a marcha corretamente. Ele teria acionado os freios, que, segundo seu relato, falharam. O condutor então perdeu o controle da direção e o ônibus caiu na ribanceira. A polícia investiga o relato e as circunstâncias do acidente.
A ocorrência foi registrada por volta das 5h15, na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052) em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O ônibus despencou de uma ribanceira de aproximadamente 15 metros e parou após atingir uma árvore. Além das seis mortes, dezenas de passageiros ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais de Cruzeiro, Lorena e Guaratinguetá.
Naves foi preso após receber atendimento médico, sob suspeita de homicídio culposo. Procurados pelo Estadão, o motorista e seu advogado não responderam aos pedidos de manifestação até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.