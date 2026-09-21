Vindo de Minas Gerais, o ônibus desceu ribanceira em rodovia na cidade de Cruzeiro, em São Paulo - Redes sociais / Reprodução

Vindo de Minas Gerais, o ônibus desceu ribanceira em rodovia na cidade de Cruzeiro, em São PauloRedes sociais / Reprodução

Publicado 21/09/2026 10:48

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Segundo a PM, a autorização da ANTT estava vencida no momento da viagem. O ônibus, de placa BXF-8324, constava na base de dados da agência em nome da empresa Meteoro Transportes Coletivas Ltda. A excursão era organizada pela Botelho Viagens, empresa de propriedade do motorista Lammounier Domingos Botelho Naves.



Além da situação da autorização, a polícia investiga as condições de manutenção do veículo e as circunstâncias do acidente. Segundo o delegado Rubens Melo, responsável pelo caso, o ônibus apresentava pneus desgastados e irregularidades no cronotacógrafo. A polícia também apura se o veículo trafegava acima do limite de velocidade permitido no trecho.



De acordo com Claudio Yuri Chaves da Silva, secretário de Segurança de Cruzeiro, o motorista relatou que, ao descer o trecho de serra, não conseguiu reduzir a marcha corretamente. Ele teria acionado os freios, que, segundo seu relato, falharam. O condutor então perdeu o controle da direção e o ônibus caiu na ribanceira. A polícia investiga o relato e as circunstâncias do acidente.



A ocorrência foi registrada por volta das 5h15, na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052) em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O ônibus despencou de uma ribanceira de aproximadamente 15 metros e parou após atingir uma árvore. Além das seis mortes, dezenas de passageiros ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais de Cruzeiro, Lorena e Guaratinguetá.



Naves foi preso após receber atendimento médico, sob suspeita de homicídio culposo. Procurados pelo Estadão, o motorista e seu advogado não responderam aos pedidos de manifestação até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Motorista mostrou ônibus com pneus desgastados em vídeo de julho

Em vídeo publicado nas redes sociais no fim de julho, Naves mostrou detalhes do ônibus envolvido no acidente, que chamou de "nave". Nas imagens, os pneus aparentam estar bastante desgastados. A condição dos pneus no momento do acidente foi apontada pelo delegado Rubens Melo entre os problemas de manutenção identificados no veículo.