Vindo de Minas Gerais, o ônibus desceu ribanceira em rodovia na cidade de Cruzeiro, em São Paulo - Redes sociais / Reprodução

Vindo de Minas Gerais, o ônibus desceu ribanceira em rodovia na cidade de Cruzeiro, em São PauloRedes sociais / Reprodução

Publicado 20/09/2026 11:34

Pelo menos seis pessoas morreram e 42 ficaram feridas após a queda de um ônibus de viagem para Aparecida, interior de São Paulo, em uma ribanceira na Rodovia Doutor Avelino Júnior, no trecho de serra entre Cruzeiro, também no interior de São Paulo , e Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (20).

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O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBMSP) foi acionado por volta das 5h15 para atender a ocorrência. Segundo a corporação, o veículo transportava 48 passageiros quando saiu da pista e despencou de uma altura de aproximadamente 15 metros.



Equipes de resgate continuam no local retirando as demais vítimas presas ou retidas na área da ribanceira. Os sobreviventes recebem os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e são encaminhados a unidades de saúde da região. Até o momento, a triagem médica preliminar indicava quadros de ferimentos leves e moderados entre os feridos socorridos.



As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo ainda não foram esclarecidas e serão periciadas pelas autoridades locais. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBMSP) foi acionado por volta das 5h15 para atender a ocorrência. Segundo a corporação, o veículo transportava 48 passageiros quando saiu da pista e despencou de uma altura de aproximadamente 15 metros.Equipes de resgate continuam no local retirando as demais vítimas presas ou retidas na área da ribanceira. Os sobreviventes recebem os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e são encaminhados a unidades de saúde da região. Até o momento, a triagem médica preliminar indicava quadros de ferimentos leves e moderados entre os feridos socorridos.As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo ainda não foram esclarecidas e serão periciadas pelas autoridades locais.

Excursão

Informações preliminares contam que o ônibus vinha de Ipatinga, município em Minas Gerais, e veio passando por outras cidades buscando passageiros.



O veículo não tinha identificação. Com a chegada do mês de outubro, que é marcado pelo feriado do dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, a rodovia recebe um aumento do fluxo de transportes.

Colisão com morte em estrada federal

Uma colisão entre carro e motocicleta deixou uma pessoa morta na noite do último sábado (19) , na Rodovia Rio-Santos, na altura de Itanema, no bairro do Frade, em Angra dos Reis. O homem que pilotava a motocicleta não resistiu ao impacto e morreu no local. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da CCR RioSP/Motiva foram acionados para atender à ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros ao chegarem no local identificaram que a vítima, o motociclista já estava em óbito. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

Para a realização da perícia, a pista precisou ser interditada. Após os trabalhos, o corpo foi liberado e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) do Bracuí. Os demais ocupantes do veículo envolvido receberam atendimento após sofrerem ferimentos leves.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral