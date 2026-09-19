Colisão interrompe o trânsito na Rio-Santos - Divulgação/Reprodução Rede Social

Colisão interrompe o trânsito na Rio-SantosDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 19/09/2026 22:13 | Atualizado 19/09/2026 22:14

Uma colisão entre carro e motocicleta deixou uma pessoa morta na noite deste sábado (19), na Rodovia Rio-Santos, na altura de Itanema, no bairro do Frade, em Angra dos Reis.

O homem que pilotava a motocicleta não resistiu ao impacto e morreu no local. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da CCR RioSP/Motiva foram acionados para atender à ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros ao chegarem no local identificaram que a vítima, o motociclista já estava em óbito. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

Para a realização da perícia, a pista precisou ser interditada. Após os trabalhos, o corpo foi liberado e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) do Bracuí. Os demais ocupantes do veículo envolvido receberam atendimento após sofrerem ferimentos leves.

Não chove na cidade. O dia foi de sol e céu aberto, depis de mais de uma semana com chuva e queda na temperatura.