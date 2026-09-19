Colisão interrompe o trânsito na Rio-SantosDivulgação/Reprodução Rede Social

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Jaciara Santos
Uma colisão entre carro e motocicleta deixou uma pessoa morta na noite deste sábado (19), na Rodovia Rio-Santos, na altura de Itanema, no bairro do Frade, em Angra dos Reis.
O homem que pilotava a motocicleta não resistiu ao impacto e morreu no local. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da CCR RioSP/Motiva foram acionados para atender à ocorrência.
Equipes do Corpo de Bombeiros ao chegarem no local identificaram que a vítima, o motociclista já estava em óbito. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.
Para a realização da perícia, a pista precisou ser interditada. Após os trabalhos, o corpo foi liberado e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) do Bracuí. Os demais ocupantes do veículo envolvido receberam atendimento após sofrerem ferimentos leves.
Não chove na cidade. O dia foi de sol e céu aberto, depis de mais de uma semana com chuva e queda na temperatura.
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