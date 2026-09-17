Conscientização no trânsito - Divulgação/PMAR

Conscientização no trânsitoDivulgação/PMAR

Publicado 17/09/2026 19:23 | Atualizado 17/09/2026 19:24

A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Segurança Pública, com apoio do Instituto Municipal do Ambiente de Angra (Imaar), promove entre 18 e 25 de setembro a Semana Nacional de Trânsito. A programação tem como objetivo conscientizar a população sobre segurança, respeito e responsabilidade no trânsito

Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a iniciativa envolve motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de destacar a relação entre mobilidade e meio ambiente.

Dentro da programação está o Dia Mundial sem Carro, celebrado em 22 de setembro. A proposta é incentivar moradores, estudantes, servidores públicos e trabalhadores a experimentarem alternativas ao uso individual do automóvel, como caminhada, bicicleta e transporte coletivo.

A ação também busca estimular uma reflexão sobre os hábitos de deslocamento e os impactos das escolhas de transporte na qualidade de vida, na sustentabilidade ambiental e na dinâmica das cidades.

Para incentivar a participação, a Secretaria de Segurança Pública disponibilizará molduras e templates para publicações no Instagram, no feed e nos stories. Os participantes poderão compartilhar suas experiências nas redes sociais utilizando a hashtag #AngraSemCarro.

Dia Mundial sem Carro

O Dia Mundial sem Carro é celebrado em 22 de setembro. A data surgiu na França, em 1997, e passou a ser adotada gradualmente em outros países por grupos ambientalistas e movimentos ligados à mobilidade urbana. No Brasil, a celebração ocorre desde 2001.

A iniciativa chama atenção para os impactos do uso excessivo de automóveis, incluindo o consumo de combustíveis fósseis e a emissão de poluentes, e propõe a busca por formas de deslocamento mais sustentáveis.

Mais do que deixar o carro em casa por um dia, a data pretende estimular a reflexão sobre como as pessoas se deslocam pelas cidades e quais alternativas podem fazer parte da rotina.