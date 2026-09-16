O homem preso suspeito do crime foi encaminhado à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil
A Polícia Militar informou que continua realizando diligências para localizar o homem apontado como principal autor do homicídio, apreender a arma utilizada no crime e identificar possíveis outros envolvidos.
Homem é preso por suspeita de envolvimento em homicídio em Angra
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