O homem preso suspeito do crime foi encaminhado à delegacia de Angra - Divulgação/Polícia Civil

O homem preso suspeito do crime foi encaminhado à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 16/09/2026 12:17

Um homem, de 42 anos, foi preso nessa segunda-feira (14) por suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido na Rua Francisco Carreiro, no bairro Manguinhos, na região da Japuíba, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam uma ação para identificar, localizar e prender envolvidos no crime. Durante as diligências, dois adolescentes foram identificados e encaminhados à delegacia, onde foram ouvidos como testemunhas, acompanhados dos responsáveis, e liberados pela autoridade policial.

Ainda de acordo com a corporação, outros suspeitos foram identificados durante a ação. Entre eles está um homem apontado como principal autor do homicídio, que ainda não foi localizado, e o homem de 42 anos, que acabou preso.

A PM informou que, durante a análise de imagens obtidas na investigação, foi verificado que o suspeito preso teria chamado a vítima para sua residência no dia do crime. A circunstância foi considerada relevante para a apuração.

Durante buscas no imóvel vinculado ao suspeito, os policiais encontraram um casaco cinza com características semelhantes às da peça usada pelo indivíduo nas imagens registradas na data do homicídio.

O homem foi encaminhado à 166ª DP, responsável pelas investigações, e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar informou que continua realizando diligências para localizar o homem apontado como principal autor do homicídio, apreender a arma utilizada no crime e identificar possíveis outros envolvidos.