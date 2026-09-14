Alok atração musical no aniversário da cidade - Divulgação/PMAR

Alok atração musical no aniversário da cidadeDivulgação/PMAR

Publicado 14/09/2026 21:09

O DJ Alok será a principal atração das comemorações pelos 525 anos de Angra dos Reis, no dia 6 de janeiro de 2027. Ele se apresenta no dia 5 de janeiro, na Praia do Anil, como parte da programação preparada pela Prefeitura para a virada do ano e o aniversário do município. O calendário oficial de eventos para os próximos meses foi apresentado nesta segunda-feira (14), pelo prefeito Cláudio Ferreti, durante cerimônia na Casa Larangeiras.

A programação reúne atrações nacionais, artistas locais, eventos culturais e festividades tradicionais e inéditas. Segundo a Prefeitura, a proposta é movimentar a cidade, ampliar o acesso à cultura e ao lazer e fortalecer Angra dos Reis como destino de eventos.

A agenda começa nesta quinta-feira (17), com a Angra Expo 2026, na Praia do Anil. Até sábado (19), o evento terá apresentações de FHOP Music, Jefferson & Suellen, Sarah Beatriz e 3 Palavrinhas, além de artistas locais selecionados pela Seletiva Angra Expo.

Em outubro, será realizada a Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis (Fita), de 5 a 24, no estacionamento ao lado do Cais de Santa Luzia. O mês também terá a 1ª Mostra Expressões da Terra, nos dias 9 e 10, e o espetáculo Mundo Bita, no dia 11, no Cais de Santa Luzia.

O Angra Rock será realizado de 30 de outubro a 1º de novembro, com bandas regionais e DJs. Entre 5 e 8 de novembro, o Cais de Santa Luzia receberá o 1º Encontro de Orquestras Maré de Música, com participação de grupos como a Sinfônica Brasileira e a de Ouro Preto.

Outro destaque será o Encontro de Teatro de Rua, de 11 a 21 de novembro, com espetáculos gratuitos em diferentes bairros. A programação também prevê atividades pelo Dia da Consciência Negra, a abertura da Vila Noel, em 25 de novembro, e o Dia do Samba, em 3 de dezembro, quando também será lançado o edital para os blocos carnavalescos do Carnaval 2027.

Fim de ano

A programação de Réveillon terá pagode na Praia do Anil e na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Pablito se apresenta no Anil, enquanto DJ X-Fet, Diogo Braga e banda animam a virada na Vila do Abraão.

No dia 1º de janeiro, após a Procissão Marítima, o Parangolé sobe ao palco da Praia do Anil. No dia 2, será a vez de Joelma. Já no dia 3, Mariana Fagundes encerra a programação de fim de ano.

As comemorações pelos 525 anos começam oficialmente no dia 4 de janeiro, com show do cantor gospel Samuel Eleotério. No dia 5, Alok comandará a festa na Praia do Anil. O encerramento será em 6 de janeiro, aniversário de Angra dos Reis, com apresentação do padre Fábio de Melo.