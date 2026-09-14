Alok atração musical no aniversário da cidadeDivulgação/PMAR
Fim de ano
A programação de Réveillon terá pagode na Praia do Anil e na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Pablito se apresenta no Anil, enquanto DJ X-Fet, Diogo Braga e banda animam a virada na Vila do Abraão.
No dia 1º de janeiro, após a Procissão Marítima, o Parangolé sobe ao palco da Praia do Anil. No dia 2, será a vez de Joelma. Já no dia 3, Mariana Fagundes encerra a programação de fim de ano.
As comemorações pelos 525 anos começam oficialmente no dia 4 de janeiro, com show do cantor gospel Samuel Eleotério. No dia 5, Alok comandará a festa na Praia do Anil. O encerramento será em 6 de janeiro, aniversário de Angra dos Reis, com apresentação do padre Fábio de Melo.
Alok será atração principal nos 525 anos de Angra dos Reis
Programação anunciada pela Prefeitura reúne shows nacionais, cultura e eventos tradicionais entre setembro e janeiro de 2027
Ação da PM apreende drogas e prende suspeito no Campo Belo
Ação ocorreu após denúncia ao Disque Denúncia e terminou com apreensão de cocaína, crack, maconha, lança-perfume, loló e celulares
Angra promove mutirão e realiza cirurgias odontológicas no Centro
Ação da Prefeitura foi realizada nesse final de semana, no SPA Centro, e agilizou a extração de dentes do siso para pacientes da rede municipal
Suspeito de assalto é preso em Angra após rastreamento de celular
Roubado, Jonathan foi reconhecido por outra vítima e já usava tornozeleira eletrônica quando foi localizado pela polícia na Monsuaba
Enel Rio amplia podas para prevenção contra queda de árvores na BR-101
Cerca de 360 mil cortes feitos até julho; Costa Verde recebe atenção devido a queda frequente de árvores na rodovia e risco à rede elétrica
Prefeitura de Angra e IBAMA discutem regularização do setor pesqueiro
Reunião tratou do Cadastro Técnico Federal, exigências ambientais e orientação aos pescadores para regularização documental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.