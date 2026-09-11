Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, PM e funcionários da regional da Serra D'Água no trabalho de retirada da árvore - Divulgação/Defesa Civil

Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, PM e funcionários da regional da Serra D'Água no trabalho de retirada da árvoreDivulgação/Defesa Civil

Publicado 11/09/2026 14:34



Segundo a Defesa Civil de Angra dos Reis, não houve feridos. Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e da Polícia Militar atuaram na retirada de um arbusto que obstruía a pista. O tráfego foi liberado por volta das 23h30. A chuva forte registrada na noite dessa quinta-feira (10) interditou a RJ-155, rodovia que liga Angra dos Reis a Barra Mansa, na altura do primeiro túnel, próximo a Lídice. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30.Segundo a Defesa Civil de Angra dos Reis, não houve feridos. Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e da Polícia Militar atuaram na retirada de um arbusto que obstruía a pista. O tráfego foi liberado por volta das 23h30. O local segue sendo monitorado devido ao risco de deslizamento de terra, principalmente caso a chuva persista com maior intensidade nesta sexta-feira (11) chuvosa. Diante da previsão de chuva intensa e dos alertas meteorológicos, a orientação é que os motoristas, se possível, evitem trafegar pelo trecho. Quem precisar passar pela região deve redobrar a atenção e dirigir com cautela. Em caso de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

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