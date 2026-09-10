Preso em flagrante por tentativa de feminicídio - Divulgação/Reprodução Rede Social

Preso em flagrante por tentativa de feminicídioDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 10/09/2026 12:02

Um homem de 25 anos, foi preso em flagrante na noite dessa quarta-feira (9) em Angra dos Reis, em uma ação conjunta entre a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e a Polícia Militar. Ele é acusado de esfaquear, tentar asfixiar com uma corda, roubar e extorquir uma jovem, de 26 anos. A violência teve início no Centro da cidade e terminou no bairro Sapinhatuba III.

Segundo a Deam, a vítima relatou que foi contratada pelo rapaz por meio de um aplicativo para a realização de um programa. Ele a buscou perto de um comércio no Centro e, logo após ela entrar no veículo, passou a ameaçá-la com uma faca, seguindo pela Rodovia Rio-Santos (BR-101) em direção à Rua da Torre.

De acordo com o registro policial, ao chegarem ao local, o agressor obrigou a mulher a transferir R$ 3,2 mil via Pix. Na sequência, ele desferiu golpes de faca, tentou cortar o pescoço da vítima, aplicou um golpe do tipo "mata-leão" e tentou estrangulá-la com uma corda. A mulher conseguiu lutar com o agressor, se desvencilhar e pedir socorro. O homem fugiu de carro logo em seguida.

A jovem foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Municipal da Japuíba. A partir do acionamento e dos dados colhidos com a vítima na unidade de saúde, policiais civis da Deam e guarnições da PM, incluindo o setor de inteligência da corporação, iniciaram uma operação para localizar o suspeito.

Durante ação, as equipes encontraram e prenderam o homem no bairro Japuíba, nas proximidades do próprio hospital onde a vítima recebia atendimento. Ele apresentava lesões aparentes e admitiu aos agentes ter entrado em luta corporal com a jovem.

Após passar por atendimento médico sob custódia, o suspeito foi conduzido à delegacia da mulher. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio, estupro, extorsão mediante sequestro e roubo. A identidade do homem preso não foi revelada e nem da vítima. Ele segue à disposição da Justiça. E no final da manhã de hoje (10) foi encaminhado para a cadeia pública de Volta Redonda.