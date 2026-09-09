Prefeito Cláudio Ferreti (E) e o comandante da PM em Angra - Divulgação/PMAR

Prefeito Cláudio Ferreti (E) e o comandante da PM em AngraDivulgação/PMAR

Publicado 09/09/2026 20:26 | Atualizado 09/09/2026 20:33

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra entregou, nesta quarta-feira (9), as 19 novas viaturas destinadas exclusivamente às ações do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) no município. A cerimônia foi realizada na Praça Nilo Peçanha, no Centro, em frente ao Palácio Raul Pompeia, sede da Prefeitura e reuniu a cúpula da segurança de Angra dos Reis.

Mantido por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), o PROEIS permite o emprego de policiais militares em seus períodos de folga. A iniciativa amplia a presença do policiamento ostensivo e reforça as ações de segurança na cidade.

A entrega dos veículos representa mais um investimento do município na estrutura do programa, oferecendo melhores condições de trabalho aos agentes e ampliando a capacidade operacional para o patrulhamento, a prevenção e o atendimento de ocorrências em diferentes regiões do município.

Segundo o chefe do executivo, a medida reforça o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de segurança e com a ampliação da presença do poder público nas ruas, por meio da atuação integrada com as forças de segurança.

A frota integra as ações do programa Angra Mais Segura. Do total de veículos, oito serão destinados ao Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), mantido pela Prefeitura de Angra dos Reis em parceria com a Polícia Militar.



Os demais 11 veículos ficarão à disposição da Secretaria de Segurança Pública e serão empregados nas diferentes áreas de atuação da pasta, de acordo com as necessidades operacionais e as demandas de cada região do município.





Para o prefeito Cláudio Ferreti, investir em segurança significa também oferecer estrutura adequada para que os profissionais possam desenvolver seu trabalho com mais eficiência e presença nas ruas.



— Estamos fazendo um investimento importante na segurança de Angra dos Reis. Por ano, são mais de R$ 50 milhões destinados à pasta. Essas viaturas vão estar nas ruas, próximas da população, dando melhores condições de trabalho aos nossos agentes e ampliando nossa capacidade de atendimento. Segurança se faz com planejamento, investimento e, principalmente, com união entre as instituições. É isso que estamos buscando com o Angra Mais Segura – afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, destacou que a renovação e ampliação da frota fortalece diretamente as ações realizadas pela pasta. Segundo ele, os veículos serão distribuídos de forma estratégica para atender às diferentes frentes de trabalho da secretaria.





— Estamos ampliando nossa capacidade operacional. Uma viatura representa mobilidade, presença e rapidez na resposta. Esses novos veículos vão permitir que nossas equipes estejam mais presentes nos bairros e tenham melhores condições para atender às demandas da população. E, com as oito viaturas destinadas ao PROEIS, também fortalecemos uma parceria que tem sido fundamental para ampliar o policiamento em Angra - ressaltou.





A cerimônia também marcou o fortalecimento da parceria entre o município e a Polícia Militar. O coronel PM Fábio Corrêa, diretor-geral de Programas da corporação, ressaltou a importância do PROEIS como instrumento de integração entre o poder público municipal e a Polícia Militar.





— Quando o município investe em estrutura e fortalece o convênio com a Polícia Militar, quem ganha é a população. O PROEIS permite ampliar a presença dos policiais nas ruas e potencializar o policiamento. Essa parceria demonstra que a segurança pública precisa ser construída de forma integrada, com cada instituição cumprindo seu papel e trabalhando em conjunto – afirmou.





Além da presença de representantes das diferentes instituições que participam da política de segurança pública em Angra dos Reis, o poder legislativo foi representado na cerimônia pelos vereadores Nilsinho Batalhador, presidente da Comissão de Segurança da Câmara e Titi Brasil.



