Prefeito Cláudio Ferreti (E) e o comandante da PM em AngraDivulgação/PMAR
Os demais 11 veículos ficarão à disposição da Secretaria de Segurança Pública e serão empregados nas diferentes áreas de atuação da pasta, de acordo com as necessidades operacionais e as demandas de cada região do município.
Para o prefeito Cláudio Ferreti, investir em segurança significa também oferecer estrutura adequada para que os profissionais possam desenvolver seu trabalho com mais eficiência e presença nas ruas.
— Estamos fazendo um investimento importante na segurança de Angra dos Reis. Por ano, são mais de R$ 50 milhões destinados à pasta. Essas viaturas vão estar nas ruas, próximas da população, dando melhores condições de trabalho aos nossos agentes e ampliando nossa capacidade de atendimento. Segurança se faz com planejamento, investimento e, principalmente, com união entre as instituições. É isso que estamos buscando com o Angra Mais Segura – afirmou.
— Estamos ampliando nossa capacidade operacional. Uma viatura representa mobilidade, presença e rapidez na resposta. Esses novos veículos vão permitir que nossas equipes estejam mais presentes nos bairros e tenham melhores condições para atender às demandas da população. E, com as oito viaturas destinadas ao PROEIS, também fortalecemos uma parceria que tem sido fundamental para ampliar o policiamento em Angra - ressaltou.
A cerimônia também marcou o fortalecimento da parceria entre o município e a Polícia Militar. O coronel PM Fábio Corrêa, diretor-geral de Programas da corporação, ressaltou a importância do PROEIS como instrumento de integração entre o poder público municipal e a Polícia Militar.
— Quando o município investe em estrutura e fortalece o convênio com a Polícia Militar, quem ganha é a população. O PROEIS permite ampliar a presença dos policiais nas ruas e potencializar o policiamento. Essa parceria demonstra que a segurança pública precisa ser construída de forma integrada, com cada instituição cumprindo seu papel e trabalhando em conjunto – afirmou.
Além da presença de representantes das diferentes instituições que participam da política de segurança pública em Angra dos Reis, o poder legislativo foi representado na cerimônia pelos vereadores Nilsinho Batalhador, presidente da Comissão de Segurança da Câmara e Titi Brasil.
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