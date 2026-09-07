A delegacia da cidade investiga o caso - Divulgação/Polícia Civil

A delegacia da cidade investiga o casoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 07/09/2026 22:17 | Atualizado 07/09/2026 22:19

Angra dos Reis - Um homem, de 32 anos, foi encontrado morto nesse domingo (6), com perfurações pelo corpo, no bairro Areal, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência inicialmente registrada como lesão corporal seguida de morte. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram a vítima já sem vida.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas relataram que teria ocorrido uma briga no local e que os ferimentos teriam sido provocados por uma faca.

O setor de inteligência da Polícia Militar identificou um homem suspeito de envolvimento no crime. A identidade dele, assim como a da vítima, não foi divulgada.

O local foi preservado para a realização da perícia, que confirmou a morte. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.

O caso foi registrado na Delegacia de Angra dos Reis, que ficará responsável pelas investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio.