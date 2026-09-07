Desfile das Forças Armadas recebe aplausos na Avenida Júlio Maria - Divulgação/PMAR

Desfile das Forças Armadas recebe aplausos na Avenida Júlio MariaDivulgação/PMAR

Publicado 07/09/2026 20:21

Angra dos Reis - Angra dos Reis celebrou, nesta segunda-feira (7), o Dia da Independência do Brasil com o tradicional desfile cívico. O evento reuniu 29 instituições, entre escolas, forças de segurança, entidades e projetos sociais, em uma data marcada por homenagens à Pátria, cidadania e integração

Da esquerda para direita o prefeito de Angra Cláudio Ferreti, secretário de Defesa Civil Fábio Júnior, secretário de Segurança Pública Douglas Barbosa, Delegado da Polícia Federal/Angra Clayton Lúcio eo secretário de Educação, Paulo Fortunato Divulgação/PMAR

A programação começou com o hasteamento das bandeiras do Brasil e de Angra dos Reis, seguido pela execução dos hinos Nacional, de Angra e da Independência do Brasil, acompanhados pela Banda do Colégio Naval.

Participaram do desfile alunos de escolas públicas e privadas, do Colégio Naval e do Programa Forças no Esporte (PROFESP), além de representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Defesa Civil e Agentes Jovens de Defesa Civil.

Agentes de Defesa Civil Mirim Divulgação/PMAR

O prefeito de Angra dos Reis, Claudio Ferreti, destacou a importância da celebração para aproximar a população dos símbolos nacionais e fortalecer o patriotismo.

- É um desfile que representa o Brasil, um desfile de ordem e progresso, da democracia e da conquista da Independência do nosso país. Ver nossas escolas, forças de segurança, entidades e tantos outros grupos reunidos nesta manhã é motivo de muita alegria - afirmou.

Destaque para inclusão no Desfile de 7 de setembro Divulgação/PMAR

A inclusão também ganhou espaço durante a programação, com a participação da Escola Municipal Bilíngue de Educação de Surdos. A Banda Lopes Trovão ficou responsável por apresentações musicais que contribuíram para o clima festivo.

"Amor e afeto" deram destaque ao desfile na voz do futuro do Brasil Divulgação/PMAR

A rede municipal de ensino foi representada por diversas escolas, incluindo a Escola Municipal Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho, além de unidades da rede particular.

Destaque para inclusão no Desfile de 7 de setembro Divulgação/PMAR

Segundo o secretário de Educação, Paulo Fortunato, a presença dos estudantes transforma o desfile em uma oportunidade de aprendizado e cidadania.

-É uma aula de cidadania, onde a educação se faz presente. O desfile vai muito além da celebração de uma data histórica e contribui para o desenvolvimento do sentimento de cidadania, respeito e pertencimento- destacou.

Escolinha de Ginástica Olímpica Divulgação/PMAR

A programação ainda contou com apresentações de capoeira e ginástica artística, além da participação de escoteiros e representantes das Secretarias de Cultura e Patrimônio e de Proteção e Defesa Civil. Vereadores também acompanharam a solenidade.