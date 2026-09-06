Rio-Santos em Angra - Divulgação/Reprodução Rede Social

Rio-Santos em AngraDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 06/09/2026 18:25

Angra dos Reis - A chuva de fraca a moderada que atinge Angra dos Reis, na Costa Verde, neste domingo (6) provoca transtornos aos motoristas que trafegam pela Rio-Santos, na altura do bairro Pontal. Bolsões d’água se formaram na pista e exigem atenção redobrada dos condutores.

Pontos da Rio-Santos alagados Divulgação/Reprodução Rede Social

Durante a tarde, um caminhão de lixo perdeu o controle e bateu em um poste na Estrada do Contorno, nas proximidades do Colégio Naval. Até o momento, não há informações oficiais sobre pessoas feridas no acidente.

Ocorrência na Estrada do Contorno Divulgação

Por causa da ocorrência, o fluxo de veículos no local segue em uma das pistas e é controlado por agentes de Trânsito. A chuva continua na região, mantendo as condições de pista molhada e exigindo cautela dos motoristas.