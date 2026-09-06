Rio-Santos em AngraDivulgação/Reprodução Rede Social
Chuva provoca bolsões d’água na Rio-Santos em Angra
Complicando o trânsito na altura do Pontal, enquanto caminhão de lixo bate em poste na Estrada do Contorno; fluxo segue em meia pista
Cais de Santa Luzia é fechado temporariamente para manutenção
Obras preventivas devem durar cerca de 15 dias; embarques de escunas serão transferidos para o Camorim durante os serviços
Indígenas de Angra podem se inscrever no Minha Casa, Minha Vida Rural
Cadastro para 50 moradias na aldeia Sapukai será realizado entre os dias 8 e 10 de setembro, no Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda
TCE-RJ analisa possíveis irregularidades em licitação de Angra
O Tribunal questiona edital para fornecimento de combustíveis à frota municipal e cobra esclarecimentos da Prefeitura de Angra dos Reis
Acampamento clandestino é desmontado no Parque Cunhambebe
Pela Polícia Militar. Foram apreendidos armas artesanais, munições e materiais usados na caça de animais silvestres, na mata, durante a ação
Suspeito de integrar o TCP é preso com pistola no Parque Mambucaba
Homem foi localizado após informações do Serviço Reservado do 33º BPM; com ele, policiais apreenderam pistola 9mm, munições e carregadores
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