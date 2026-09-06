Rio-Santos em AngraDivulgação/Reprodução Rede Social

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Jaciara Santos
Angra dos Reis - A chuva de fraca a moderada que atinge Angra dos Reis, na Costa Verde, neste domingo (6) provoca transtornos aos motoristas que trafegam pela Rio-Santos, na altura do bairro Pontal. Bolsões d’água se formaram na pista e exigem atenção redobrada dos condutores.
Pontos da Rio-Santos alagados - Divulgação/Reprodução Rede Social
Pontos da Rio-Santos alagadosDivulgação/Reprodução Rede Social
 
Durante a tarde, um caminhão de lixo perdeu o controle e bateu em um poste na Estrada do Contorno, nas proximidades do Colégio Naval. Até o momento, não há informações oficiais sobre pessoas feridas no acidente.
Ocorrência na Estrada do Contorno - Divulgação
Ocorrência na Estrada do ContornoDivulgação
Por causa da ocorrência, o fluxo de veículos no local segue em uma das pistas e é controlado por agentes de Trânsito. A chuva continua na região, mantendo as condições de pista molhada e exigindo cautela dos motoristas.
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Rio-Santos em Angra
Ocorrência na Estrada do Contorno
Pontos da Rio-Santos alagados
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