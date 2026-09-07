Suspeito preso em flagrante por tráfico de drogas no Frade é encaminhado à 166ª DP - Divulgação/Redação

Suspeito preso em flagrante por tráfico de drogas no Frade é encaminhado à 166ª DPDivulgação/Redação

Publicado 07/09/2026 21:48

Angra dos Reis - A criminalidade segue sendo enfrentada pelas forças de segurança nas ruas de Angra dos Reis. Em mais uma ação operacional, policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar , sob o comando do tenente-coronel Belitardo, prenderam em flagrante um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro do Frade. Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à 166ª Delegacia de Polícia (166ª DP), onde permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência integra as ações de combate ao tráfico e à criminalidade realizadas pelas forças de segurança no município. As ações continuam em toda região da Costa Verde.

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