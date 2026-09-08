Equipe de socorro do SAMU foi chamada para atendimento ao adolescente atingido dentro do ônibus parado atrás da ambulância - Divulgação/Reprodução Rede Social

Equipe de socorro do SAMU foi chamada para atendimento ao adolescente atingido dentro do ônibus parado atrás da ambulânciaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 08/09/2026 18:15 | Atualizado 08/09/2026 19:25

Angra dos Reis - Um adolescente foi ferido com uma tesoura dentro de um ônibus na altura do bairro Encruzo da Enseada, em Angra dos Reis, na tarde desta terça-feira (8). Segundo as primeiras informações, outro adolescente teria utilizado o objeto para atingir a vítima durante a viagem.

O jovem ferido foi atendido no local por uma ambulância do Samu e, de acordo com as informações iniciais, está consciente. Ainda não há detalhes sobre a gravidade do ferimento e nem sobre a motivação da agressão. Após a ocorrência, a viagem do coletivo foi interrompida na altura do Encruzo da Enseada, e os passageiros precisaram desembarcar.

A Polícia Militar, o Conselho Tutelar e familiares foram acionados. As circunstâncias da agressão estão sendo apuradas pelas autoridades, que ouviram alguns passageiros no local.

Em nota a empresa de ônibus que faz o transporte público no município, informou que houve entre os estudantes um desentendimento e durante o episódio, um deles utilizou uma tesoura escolar e provocou um ferimento leve em outro estudante. "O pai do aluno estava no próprio ônibus e acompanhou a situação. A empresa disse ainda que "o responsável assinou o termo de dispensa do atendimento do Samu e não houve registro de ocorrência na delegacia. A empresa lamentou o ocorrido e reforça que seus colaboradores estão orientados a prestar todo o apoio necessário em situações dessa natureza".