Equipe de socorro do SAMU foi chamada para atendimento ao adolescente atingido dentro do ônibus parado atrás da ambulânciaDivulgação/Reprodução Rede Social
Adolescente é ferido com tesoura dentro de ônibus em Angra dos Reis
Jovem foi atingido durante a viagem na altura do bairro Encruzo da Enseada. Polícia Militar e Conselho Tutelar foram chamados. A empresa lamentou o ocorrido
Homem é preso em Minas Gerais acusado de homicídio em Angra
Bruno Carlos Gama da Silva, de 39 anos, foi localizado em Juiz de Fora após investigação da Polícia Civil e do 33º BPM
Ilha Grande reúne cultura, tradição e economia criativa em feira no Abraão
Evento realizado na Praça Principal e na Casa de Cultura reuniu artesanato, gastronomia, literatura, audiovisual e ações comunitárias
Homem é esfaqueado no pescoço após discussão em Angra
Vítima, de 52 anos, buscou ajuda em um estabelecimento na Japuíba e foi levada ao Hospital Municipal; Polícia Civil investiga a agressão
Homem é encontrado morto com perfurações após briga em Angra dos Reis
Vítima, de 32 anos, foi localizada sem vida no bairro Areal; testemunhas relataram uma briga e suspeita de uso de faca no crime
Prisão por tráfico é realizada por policiais militares em Angra
Suspeito de envolvimento com tráfico é preso em flagrante no Frade
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