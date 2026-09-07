A vítima socorrida pelo SAMU foi encaminhada ao HMJ - Divulgação/PMAR

A vítima socorrida pelo SAMU foi encaminhada ao HMJDivulgação/PMAR

Publicado 07/09/2026 22:30 | Atualizado 07/09/2026 22:33

Angra dos Reis - Um homem, de 52 anos, foi esfaqueado no pescoço após uma discussão nesta segunda-feira (7), no bairro Japuíba, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Segundo a Polícia Militar, a vítima procurou ajuda em um estabelecimento comercial após a agressão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos no local.

Aos policiais, o homem relatou que estava em uma residência quando iniciou uma discussão com outro homem. Durante o desentendimento, o suspeito teria utilizado uma faca e atingido a vítima na região do pescoço.

O homem foi encaminhado para o Hospital Municipal da Japuíba, onde permanece internado. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde da vítima. O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da agressão e trabalha para localizar o suspeito.