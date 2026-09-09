Vila do AbraãoDivulgação/Reprodução AMHIG

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Jaciara Santos
Ilha Grande - A ocupação das pousadas da Ilha Grande, em Angra dos Reis, ficou abaixo dos índices registrados em anos anteriores durante o feriado de 7 de Setembro, segundo avaliação da Associação de Meios de Hospedagem da Ilha Grande (AMHIG), em nota divulgada nessa terça-feira (8).

O levantamento chama atenção porque, em anos anteriores, o feriado da Independência caiu em diferentes dias da semana, incluindo domingo, sábado e quinta-feira. Mesmo em calendários considerados menos favoráveis para uma viagem prolongada, a ocupação das pousadas teria sido superior à registrada neste ano, abaixo de 70%. Teve estabelecimento com apenas 1% de hóspedes, comparando o mesmo período do ano passado, que chegou a 80% de ocupação. 

"Em 2026, o feriado caiu em uma segunda-feira, formando um fim de semana prolongado, cenário que normalmente favorece o deslocamento de turistas e a ocupação dos meios de hospedagem. Apesar disso, o setor afirma estar registrando uma das menores ocupações históricas para o período".

Na avaliação da AMHIG, "a redução ocorre no primeiro grande feriado após a implantação da Taxa de Turismo Sustentável (TTS), cobrança que passou a incidir sobre visitantes da Ilha Grande. Para o setor, o resultado reforça a preocupação sobre um possível impacto da taxa na decisão dos turistas de visitar a Ilha", considerado um dos mais procurados do mundo.

A entidade teme que na alta temporada a situação se repita. Para AMHIG a situação reacende o debate entre representantes do setor turístico sobre os efeitos da taxa, especialmente em períodos tradicionalmente considerados estratégicos para a movimentação econômica da Ilha Grande.
Em nota a Prefeitura informou que "de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Angra dos Reis foi o destino mais procurado da Costa Verde no feriado da Independência, com 61,30% de ocupação hoteleira entre os dias 4 e 7 de setembro. A previsão de mau tempo em diversas regiões do estado influenciou as estimativas, que apontaram média de 67,59% de ocupação no estado".
Confira tabela de cobrança
Taxa de turismo - Divulgação/PMAR
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