Vila do AbraãoDivulgação/Reprodução AMHIG
O levantamento chama atenção porque, em anos anteriores, o feriado da Independência caiu em diferentes dias da semana, incluindo domingo, sábado e quinta-feira. Mesmo em calendários considerados menos favoráveis para uma viagem prolongada, a ocupação das pousadas teria sido superior à registrada neste ano, abaixo de 70%. Teve estabelecimento com apenas 1% de hóspedes, comparando o mesmo período do ano passado, que chegou a 80% de ocupação.
"Em 2026, o feriado caiu em uma segunda-feira, formando um fim de semana prolongado, cenário que normalmente favorece o deslocamento de turistas e a ocupação dos meios de hospedagem. Apesar disso, o setor afirma estar registrando uma das menores ocupações históricas para o período".
Na avaliação da AMHIG, "a redução ocorre no primeiro grande feriado após a implantação da Taxa de Turismo Sustentável (TTS), cobrança que passou a incidir sobre visitantes da Ilha Grande. Para o setor, o resultado reforça a preocupação sobre um possível impacto da taxa na decisão dos turistas de visitar a Ilha", considerado um dos mais procurados do mundo.
A entidade teme que na alta temporada a situação se repita. Para AMHIG a situação reacende o debate entre representantes do setor turístico sobre os efeitos da taxa, especialmente em períodos tradicionalmente considerados estratégicos para a movimentação econômica da Ilha Grande.
Ocupação de hospedagem na Ilha Grande cai no feriado da Independência
Após taxa turística, segundo avaliação da AMHIG. Nem mesmo a segunda-feira impediu a baixa procura por pousadas. Prefeitura atribuiu a queda ao mau tempo
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