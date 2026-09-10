Homem que teria atingido o outro com golpes de faca foi ouvido pela polícia e liberado - Divulgação/Polícia Civil

Homem que teria atingido o outro com golpes de faca foi ouvido pela polícia e liberadoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 10/09/2026 11:34

Um homem, de 46 anos, foi esfaqueado nessa quarta-feira (9) durante uma discussão no morro do Moreno, em Angra dos Reis (RJ). Segundo a Polícia Militar, o caso teria sido motivado por ciúmes envolvendo a companheira do suspeito.

De acordo com a PM, os policiais foram até o local e abordaram um homem descalço, que apresentava ferimentos nas pernas. Questionado pelos agentes, ele confessou que havia esfaqueado outro homem minutos antes, após uma briga.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). Aos policiais, relatou que o suspeito teria iniciado a agressão depois que ele afirmou que a companheira dele estaria dando em cima dele. O homem disse ainda que possuía mensagens de celular que comprovariam a situação. Ainda segundo o relato, tomado por ciúmes, o suspeito desferiu vários golpes de faca contra a vítima atingindo-o o tórax.

A última atualização da unidade é de que o homem continua internado no HMJ para a realização de exames complementares. O suspeito foi levado inicialmente ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia de Angra dos Reis. Ele foi autuado por lesão corporal e sem anotações foi liberado para responder ao processo em liberdade.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada pela polícia.