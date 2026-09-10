As duas vítimas do ataque continuam internadas no hospital da cidade - Divulgação/Redação

As duas vítimas do ataque continuam internadas no hospital da cidadeDivulgação/Redação

Publicado 10/09/2026 11:18

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros na noite dessa terça-feira (8), no bairro Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados após denúncias de que três pessoas teriam efetuado disparos na Rua das Flores. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem morto.

As duas pessoas feridas foram socorridas por moradores e levadas inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Uma delas, que apresentava ferimentos na perna e no abdômen, foi transferida para o Hospital da Praia Brava, onde permaneceu internada. A unidade não atualizou o boletim médico dos pacientes. A informação de funcionários, até o momento, é de que as vitimas continuam sob cuidados médicos.

Uma equipe de perícia foi acionada para realizar os procedimentos no local e coletar informações que possam contribuir para as investigações. O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis. O caso foi registrado na 166ª Delegacia de Polícia, que investiga a ocorrência.

Até a última atualização desta reportagem, a motivação do ataque era desconhecida e ninguém havia sido preso. A identidade das vítimas e dos demais envolvidos não foi divulgada pela polícia, que continua em diligências para elucidar o caso.