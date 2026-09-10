As duas vítimas do ataque continuam internadas no hospital da cidadeDivulgação/Redação
Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Angra dos Reis
Crime aconteceu no Parque Mambucaba na noite dessa terça-feira (8); uma das vítimas foi transferida para o Hospital da Praia Brava e segue internada
Angra dos Reis entrega novas viaturas para reforçar ações do PROEIS RJ
Veículos serão usados no patrulhamento e atendimento de ocorrências, ampliando a presença da Polícia Militar em diferentes regiões de Angra
Ocupação de hospedagem na Ilha Grande cai no feriado da Independência
Após taxa turística, segundo avaliação da AMHIG. Nem mesmo a segunda-feira impediu a baixa procura por pousadas. Prefeitura atribuiu a queda ao mau tempo
Adolescente é ferido com tesoura dentro de ônibus em Angra dos Reis
Jovem foi atingido durante a viagem na altura do bairro Encruzo da Enseada. Polícia Militar e Conselho Tutelar foram chamados. A empresa lamentou o ocorrido
Homem é preso em Minas Gerais acusado de homicídio em Angra
Bruno Carlos Gama da Silva, de 39 anos, foi localizado em Juiz de Fora após investigação da Polícia Civil e do 33º BPM
Ilha Grande reúne cultura, tradição e economia criativa em feira no Abraão
Evento realizado na Praça Principal e na Casa de Cultura reuniu artesanato, gastronomia, literatura, audiovisual e ações comunitárias
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