A Defesa Civil está monitorando as áreas de risco devido às fortes chuvas que caem em Angra desde a tarde de hoje - Foto: Internet

Publicado 06/01/2022 22:38 | Atualizado 06/01/2022 22:46

Angra dos Reis - Uma barreira caiu entre o primeiro e o segundo túnel da Rodovia Saturnino Braga, a RJ-155, interditando totalmente o trânsito de veículos. Segundo Lauro Oliveira, relações púbicas da Defesa Civil, máquinas do setor de Serviço Público da prefeitura estão sendo mobilizadas para fazer a desobstrução das pistas.

Momentos antes da interdição, a Defesa Civil havia feito uma transmissão ao vivo em uma rede social, pedindo cautela aos motoristas que trafegam pela RJ-155, que liga Angra às cidades do Sul Fluminense, como Barra Mansa e Volta Redonda. O alerta foi devido às fortes chuvas que caem em toda a cidade desde às 15h desta quinta-feira, tendo causado alagamentos em bairros como o Parque Mambucaba.

De acordo com Lauro, as barreiras que caíram com as chuvas de dezembro deixaram o terreno das encostas instáveis e o grande volume de chuva que está sobre a cidade nesta quinta-feira (6) aumenta o risco de deslizamentos em toda a rodovia. Nas últimas 6h foram registrados 50 mm de chuva.

