A 166ª DP está investigando o caso - Divulgação/Redação

A 166ª DP está investigando o casoDivulgação/Redação

Publicado 10/09/2026 18:04

Um homem, de 61 anos, foi morto a tiros nessa quarta-feira (9), em Angra dos Reis (RJ). O crime aconteceu na Rua Ari Caetano, no bairro Japuíba.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após receberem informações de populares sobre um corpo, por possível lesão corporal seguida de morte. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima já sem vida e com ferimentos provocados por arma de fogo.

Uma equipe de perícia esteve no local para realizar os levantamentos que podem auxiliar nas investigações. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Bracuí.

O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis, que ficou responsável pelas investigações. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. A identidade da vítima e a motivação do crime ainda eram desconhecidas.