Podas são necessárias para segurança de motoristas na rodovia Rio-Santos - Divulgação/Enel Rio

Podas são necessárias para segurança de motoristas na rodovia Rio-SantosDivulgação/Enel Rio

Publicado 11/09/2026 21:03

A Enel Distribuição Rio realizou mais de 360 mil podas entre janeiro e julho de 2026 e prevê ultrapassar 645 mil procedimentos até dezembro nos 66 municípios atendidos pela concessionária. Na Costa Verde, especialmente no trecho entre Mangaratiba e Paraty, a prevenção ganha destaque diante de registros de quedas de árvores às margens da Rio-Santos, que já provocaram várias interdições da rodovia e, em um caso, a morte de um motorista que teve o carro atingido pela queda do arbusto, durante uma tempestade.

Além das podas, a distribuidora estima executar cerca de 37 mil manutenções preventivas e corretivas na rede elétrica ao longo deste ano. Segundo a empresa, as ações buscam reduzir os impactos da vegetação sobre a rede e aumentar a confiabilidade do fornecimento diante de eventos climáticos extremos.

De acordo com a Enel, Angra dos Reis está entre os municípios que devem concentrar o maior número de podas previstas para 2026, ao lado da região serrana, Macaé e Niterói. Nas manutenções da rede, Angra também aparece entre as cidades com maior previsão de intervenções. "Essas podas acontecem em toda a área de concessão, inclusive na Rio-Santos, em Angra".

Prevenção

De acordo com a Enel Rio, as ações preventivas foram intensificadas nos últimos anos para preparar o sistema para tempestades, ventos fortes e ondas de calor. A área de concessão possui extensa cobertura de matas e florestas, além de municípios com grande arborização e locais de difícil acesso.

A companhia também afirma "estar investindo na modernização da rede. Em ocorrências de maior proporção, a empresa informa que consegue normalizar remotamente o fornecimento para 55% dos clientes em menos de três minutos, a partir do Centro de Operações do Sistema".

Parceria com prefeituras

O aumento de mais de 10% na previsão de podas para 2026, em comparação com 2025, também está relacionado à parceria com as prefeituras. Segundo a concessionária, os municípios são responsáveis pela arborização urbana e mantêm contato com a distribuidora para agilizar intervenções emergenciais e programar serviços preventivos.

As podas realizadas próximas à rede elétrica seguem normas técnicas brasileiras e são executadas com foco na segurança do sistema e na preservação da vegetação. A Enel Distribuição Rio atende cerca de 3 milhões de clientes em 66 municípios, abrangendo 73% do território fluminense, em uma área de aproximadamente 32.188 quilômetros quadrados.