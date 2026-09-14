SPA centro atendeu pacientes com exames específicos e cirurgias odontológicas - Divulgação/PMAR

SPA centro atendeu pacientes com exames específicos e cirurgias odontológicasDivulgação/PMAR

Publicado 14/09/2026 20:06

Cerca de quatorze pacientes da rede municipal de saúde passaram por cirurgias bucomaxilofaciais durante um mutirão realizado pela Prefeitura de Angra dos Reis no sábado (12), no SPA Centro. A ação foi coordenada pela Secretaria de Saúde e teve como foco a extração de terceiros molares, conhecidos como dentes do siso.

Os pacientes são encaminhados por profissionais de saúde bucal das unidades de Estratégia Saúde da Família. Os casos são avaliados pela Coordenação de Odontologia, que considera critérios de urgência e prioridade para o agendamento.

Antes dos procedimentos, os pacientes passam por avaliação clínica e realizam exames e radiografias. As cirurgias atenderam casos de terceiros molares impactados e semi-inclusos. A equipe também esteve atenta à identificação de possíveis lesões suspeitas na cavidade bucal.

Segundo a Prefeitura, outros mutirões já foram realizados em 2026 no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Japuíba, e no Parque Mambucaba, também aos sábados.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao atendimento especializado e reduzir o tempo de espera pelo ambulatório de cirurgia oral menor.

O secretário de Saúde, Marcos Rocha, destacou que novas edições devem ser realizadas para agilizar o atendimento na rede municipal.