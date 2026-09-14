Preso suspeito de posto pela Civil - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Preso suspeito de posto pela CivilDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 14/09/2026 16:30

O monitoramento do CIOSP e o rastreamento pelo iCloud foram fundamentais para a localização de Jonathan Correa de Andrade, suspeito de cometer assaltos em postos na região da Costa Verde. As diligências levaram os policiais até um imóvel no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tentou se esconder no banheiro da residência, mas acabou capturado. O celular de uma das vítimas foi encontrado diretamente em sua posse.

A prisão também levou ao surgimento de uma nova denúncia. Horas após a divulgação da captura, uma vítima procurou a 166ª DP e relatou ter sido assaltada em 12 de setembro, por volta de 1h30, em um depósito de bebidas no bairro Jacuecanga. O reconhecimento presencial apontou Jonathan como autor do roubo.

De acordo com a polícia, o suspeito já utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Diante da semelhança entre os crimes, a corporação acredita que outras vítimas possam procurar a delegacia após reconhecerem o suspeito.

Jonathan foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma simulada. A autoridade policial também solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva.

As diligências da Operação Rapina continuam para identificar possíveis outros crimes atribuídos ao suspeito e localizar eventuais vítimas.