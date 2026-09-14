Preso suspeito de posto pela CivilDivulgação/Reprodução Polícia Civil
Suspeito de assalto é preso em Angra após rastreamento de celular
Roubado, Jonathan foi reconhecido por outra vítima e já usava tornozeleira eletrônica quando foi localizado pela polícia na Monsuaba
Enel Rio amplia podas para prevenção contra queda de árvores na BR-101
Cerca de 360 mil cortes feitos até julho; Costa Verde recebe atenção devido a queda frequente de árvores na rodovia e risco à rede elétrica
Prefeitura de Angra e IBAMA discutem regularização do setor pesqueiro
Reunião tratou do Cadastro Técnico Federal, exigências ambientais e orientação aos pescadores para regularização documental
Chuva forte interdita RJ-155 entre Angra e Barra Mansa
Trecho próximo ao primeiro túnel. O local foi liberado após retirada de arbusto; Defesa Civil mantém monitoramento
TRE-RJ confirma candidatura de Fernando Jordão a deputado federal
Tribunal deferiu registro do candidato do MDB e concluiu que não há impedimento legal para a disputa nas eleições de 2026
Homem de 61 anos é morto a tiros no bairro Japuíba, em Angra
Vítima foi encontrada sem vida na Rua Ari Caetano; perícia esteve no local e polícia investiga autoria e motivação do crime
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