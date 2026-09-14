Drogas apreendidas pela PM no Campo Belo - Divulgação/Disque Denúncia

Drogas apreendidas pela PM no Campo BeloDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 14/09/2026 20:34

Policiais do Serviço Reservado do 33º BPM apreenderam uma grande quantidade de drogas e prenderam um suspeito nessa sexta-feira (11), no Campo Belo, em Angra dos Reis. A ação ocorreu após informações encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra. Três pessoas, dois homens e uma mulher foram detidos no local.

Um jovem de 26 anos, uma mulher e um segundo homem suspeitos levados pelos agentes à 166ª DP Divulgação/Disque Denúncia

Equipes da P2 foram até a Travessa 1º de Maio e realizaram um cerco tático na região. Durante as diligências, três suspeitos foram abordados. Segundo a polícia um jovem suspeito identificado por Nayan de 26 anos, foi preso e autuado pelo artigo 33 do Código Penal.

Segundo a Polícia Militar, dentro de uma mochila foram encontrados 155 pinos de cocaína, 17 unidades de crack, 36 de maconha, seis frascos de lança-perfume, 56 frascos de loló e quatro aparelhos celulares. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.

A população pode denunciar atividades criminosas, localização de suspeitos, armas e drogas ao Disque Denúncia, pelo 0300 253 1177 ou (21) 2253 1177. Os canais funcionam 24 horas e garantem o anonimato do denunciante.