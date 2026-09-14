Drogas apreendidas pela PM no Campo BeloDivulgação/Disque Denúncia
Ação da PM apreende drogas e prende suspeito no Campo Belo
Ação ocorreu após denúncia ao Disque Denúncia e terminou com apreensão de cocaína, crack, maconha, lança-perfume, loló e celulares
Angra promove mutirão e realiza cirurgias odontológicas no Centro
Ação da Prefeitura foi realizada nesse final de semana, no SPA Centro, e agilizou a extração de dentes do siso para pacientes da rede municipal
Suspeito de assalto é preso em Angra após rastreamento de celular
Roubado, Jonathan foi reconhecido por outra vítima e já usava tornozeleira eletrônica quando foi localizado pela polícia na Monsuaba
Enel Rio amplia podas para prevenção contra queda de árvores na BR-101
Cerca de 360 mil cortes feitos até julho; Costa Verde recebe atenção devido a queda frequente de árvores na rodovia e risco à rede elétrica
Prefeitura de Angra e IBAMA discutem regularização do setor pesqueiro
Reunião tratou do Cadastro Técnico Federal, exigências ambientais e orientação aos pescadores para regularização documental
Chuva forte interdita RJ-155 entre Angra e Barra Mansa
Trecho próximo ao primeiro túnel. O local foi liberado após retirada de arbusto; Defesa Civil mantém monitoramento
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