CCR RioSP/Motiva tapando buracos no asfalto na Rio-Santos - Divulgação/CCR

CCR RioSP/Motiva tapando buracos no asfalto na Rio-SantosDivulgação/CCR

Publicado 15/09/2026 18:42

Basta chover para os problemas da Rodovia Rio-Santos (BR-101) ficarem mais evidentes na Costa Verde. Além dos bolsões d’água, motoristas enfrentam buracos e desníveis no asfalto em alguns trechos, em Angra dos Reis e Mangaratiba, enquanto o solo encharcado aumenta a preocupação com quedas de árvores e deslizamentos

Cronograma de obras de recuperação segue durante a semana Divulgação/CCR

Desde o último fim de semana, usuários da rodovia têm relatado dificuldades de trafegar no trecho entre Rio e São Paulo. No trevo de entrada de Angra, no sentido Rio, a deterioração do pavimento tem provocado reclamações. Para desviar dos buracos, alguns motoristas fazem manobras consideradas arriscadas, aumentando o risco de colisões.

“É difícil um dia neste trecho de Angra não ter uma colisão, mesmo que seja bobagem, sem vítimas”, relatou a professora aposentada Margareth Coutto.

Segundo ela, além da imprudência de alguns condutores, a insegurança provocada pela possibilidade de queda de árvores e a falta de conservação também preocupam quem trafega pela região. A concessionária RioSP/Motiva informou que trechos afetados pela chuva estão sendo recuperados. A Enel Rio intensificou o trabalho de podas ao longo da Rio-Santos, para evitar que a rede de distribuição seja afetada com quedas de árvores.



Concessionária realiza recuperação



A RioSP, empresa da Motiva responsável pela administração da rodovia, informou que intensificou os serviços de recuperação do pavimento após as fortes chuvas registradas nos últimos dias.

As equipes atuam em diferentes pontos da Rio-Santos, nos sentidos Norte, em direção ao Rio de Janeiro, e Sul, para São Paulo, conforme a necessidade identificada no pavimento. Segundo a concessionária, vários trechos já passaram por reparos após os últimos temporais.

A programação desta semana inclui intervenções entre os quilômetros 416 e 460, 522 e 581 e 32 e 52.

Os trabalhos dependem das condições climáticas e da segurança operacional. Em caso de chuva, os serviços podem ser interrompidos temporariamente e retomados assim que houver condições adequadas.

Para os reparos, a RioSP utiliza massa asfáltica fria, que pode ser aplicada mesmo com o pavimento molhado. Já a massa quente exige que o asfalto esteja completamente seco para garantir a aderência do material.

Cronograma de serviços

15 de setembro (terça-feira)

BR-101/RJ – km 460 ao km 416 – pista Norte, sentido RJ.

16 de setembro (quarta-feira)

BR-101/RJ – km 416 ao km 460 – pista Sul, sentido SP.

17 de setembro (quinta-feira)

BR-101/RJ – km 522 ao km 581 – pistas Norte e Sul.

18 de setembro (sexta-feira)

BR-101/RJ – km 32 ao km 52 – pistas Norte e Sul.

A concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade, redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização nos locais onde houver equipes trabalhando.

Em caso de emergência ou para obter informações sobre as condições de tráfego, os usuários podem entrar em contato com a RioSP pelo telefone 0800 017 35 36, que também funciona como WhatsApp, 24 horas por dia.