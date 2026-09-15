CCR RioSP/Motiva tapando buracos no asfalto na Rio-SantosDivulgação/CCR
Concessionária realiza recuperação
A RioSP, empresa da Motiva responsável pela administração da rodovia, informou que intensificou os serviços de recuperação do pavimento após as fortes chuvas registradas nos últimos dias.
As equipes atuam em diferentes pontos da Rio-Santos, nos sentidos Norte, em direção ao Rio de Janeiro, e Sul, para São Paulo, conforme a necessidade identificada no pavimento. Segundo a concessionária, vários trechos já passaram por reparos após os últimos temporais.
Os trabalhos dependem das condições climáticas e da segurança operacional. Em caso de chuva, os serviços podem ser interrompidos temporariamente e retomados assim que houver condições adequadas.
BR-101/RJ – km 460 ao km 416 – pista Norte, sentido RJ.
BR-101/RJ – km 416 ao km 460 – pista Sul, sentido SP.
BR-101/RJ – km 522 ao km 581 – pistas Norte e Sul.
Chuva expõe buracos e riscos na Rio-Santos na Costa Verde
Motoristas reclamam de asfalto deteriorado em Angra e Mangaratiba; concessionária informa que recupera trechos afetados pelas chuvas
Alok será atração principal nos 525 anos de Angra dos Reis
Programação anunciada pela Prefeitura reúne shows nacionais, cultura e eventos tradicionais entre setembro e janeiro de 2027
Ação da PM apreende drogas e prende suspeito no Campo Belo
Ação ocorreu após denúncia ao Disque Denúncia e terminou com apreensão de cocaína, crack, maconha, lança-perfume, loló e celulares
Angra promove mutirão e realiza cirurgias odontológicas no Centro
Ação da Prefeitura foi realizada nesse final de semana, no SPA Centro, e agilizou a extração de dentes do siso para pacientes da rede municipal
Suspeito de assalto é preso em Angra após rastreamento de celular
Roubado, Jonathan foi reconhecido por outra vítima e já usava tornozeleira eletrônica quando foi localizado pela polícia na Monsuaba
Enel Rio amplia podas para prevenção contra queda de árvores na BR-101
Cerca de 360 mil cortes feitos até julho; Costa Verde recebe atenção devido a queda frequente de árvores na rodovia e risco à rede elétrica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.