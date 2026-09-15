David PedrosaDivulgação/Reprodução Rede Social

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Jaciara Santos
O artista plástico David Pedrosa inaugura nesta terça-feira (15), às 19h, a exposição “Peixe com Banana – Um Olhar Sobre as Belezas de Angra dos Reis”, no primeiro piso do Shopping Piratas, em Angra dos Reis. A abertura também contará com o lançamento do livro de colorir “Angra dos Reis – Entre o Mar e a Mata”.
 
Escola de Arte - Divulgação/Reprodução Rede Social
Escola de ArteDivulgação/Reprodução Rede Social
A mostra reúne 20 telas produzidas em aquarela, nas quais o artista apresenta sua interpretação das paisagens de Angra dos Reis, destacando cores, cenários e elementos ligados à identidade e às belezas naturais do município.
Além da exposição das obras, o público poderá participar de uma atividade interativa. Um espaço foi preparado para que os visitantes possam colorir desenhos inspirados na temática da mostra.
A exposição conta com apoio da Prefeitura de Angra dos Reis e do Shopping Piratas. A visitação é gratuita e poderá ser feita diariamente, das 10h às 22h, até o dia 30 de setembro. Após o encerramento, as telas serão destinadas à ornamentação de prédios públicos municipais.
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