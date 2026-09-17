Drogas apreendidas no Morro da Caixa D?Água - Divulgação/PM

Drogas apreendidas no Morro da Caixa D?ÁguaDivulgação/PM

Publicado 17/09/2026 17:52

Um jovem, de 25 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas , nessa quarta-feira (16) no Morro da Caixa D'Água, área central de Angra dos Reis, na Costa Verde. A prisão aconteceu durante um patrulhamento da Polícia Militar em uma escadaria da comunidade.

Segundo a PM, os agentes realizavam rondas quando avistaram o suspeito carregando uma mochila, acompanhado de um rapaz, de 21 anos, e de uma adolescente, de 13. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir em direção aos fundos de uma residência, mas foi cercado e rendido pelos policiais.

Na mochila, foram encontrados dois cadernos com anotações da contabilidade do tráfico, quatro frascos de loló, 15 cartelas de LSD, 23 tiras de haxixe, 40 trouxinhas de skank, 52 tiras de maconha, 93 comprimidos de ecstasy, 148 pedras de crack e 269 cápsulas de cocaína.

Com o rapaz de 21 anos, os policiais encontraram um tablete de maconha. Ainda segundo a polícia, nenhum material ilícito foi localizado com a adolescente.

Os três foram encaminhados para a delegacia de Angra dos Reis. O jovem de 25 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. A adolescente foi liberada na presença do responsável legal. Já o rapaz de 21 anos assinou um termo circunstanciado por porte de drogas para consumo próprio e também foi liberado.