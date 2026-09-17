Drogas apreendidas no Morro da Caixa D?ÁguaDivulgação/PM
Jovem é preso com drogas durante patrulhamento em Angra dos Reis
PM apreendeu grande quantidade de entorpecentes no Morro da Caixa D'Água; uma adolescente (13) e outro jovem (21) foram ouvidos e liberados
Revitalização da ESF Vila da Petrobras amplia estrutura de atendimento
Unidade, que atende 1500 moradores da Vila da Petrobras e Água Santa, ganhou novos espaços e melhores condições para receber a população
Jovem morre após colisão entre carro e moto na Rio-Santos em Angra
Acidente foi no km 468, em Monsuaba, e causou bloqueio de faixa e cerca de 1 km de retenção no sentido Paraty. Neste momento segue sem retenção
Mulher é presa por suspeita de atrair vítima para emboscada em Angra
Segundo a Polícia Civil, mulher é a segunda detida na Operação Sicário que investiga o assassinato a tiros no bairro Manguinho
Homem é preso por suspeita de envolvimento em homicídio em Angra
Segundo a PM, suspeito teria chamado a vítima para casa; buscas encontraram casaco semelhante ao usado nas imagens do crime
Exposição apresenta aquarelas inspiradas nas belezas de Angra
Mostra de David Pedrosa será aberta nesta terça-feira (15), no Shopping Piratas, com 20 telas e entrada gratuita até 30 de setembro
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