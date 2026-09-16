Rio-Santos sentido Paraty, na altura do km 468 foi fechada após acidente que matou o jovem motociclista - Divulgação/Reprodução Rede Social

Rio-Santos sentido Paraty, na altura do km 468 foi fechada após acidente que matou o jovem motociclistaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 16/09/2026 13:02

Um jovem, de aproximadamente 20 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (16), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis. A colisão aconteceu no km 468, na altura do bairro Monsuaba, na pista sentido Paraty. Motociclista foi lançado contra o asfalto Divulgação/Reprodução Rede Social Equipes da CCR, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros foram acionados. Segundo informações o motociclista foi lançado e com impacto, não resistiu e morreu no asfalto. A faixa precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos. A pista foi totalmente liberada ainda pela manhã, pela concessionária. A Polícia Rodoviária Federal informou que o óbito foi confirmado ainda no local pelo Corpo de Bombeiros.

A interdição temporária provocou cerca de um quilômetro de retenção no tráfego. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente e nem a identidade da vítima. O corpo se encontra no IML da cidade. fotogaleria

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