Rio-Santos sentido Paraty, na altura do km 468 foi fechada após acidente que matou o jovem motociclistaDivulgação/Reprodução Rede Social
A interdição temporária provocou cerca de um quilômetro de retenção no tráfego. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente e nem a identidade da vítima. O corpo se encontra no IML da cidade.
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Acidente foi no km 468, em Monsuaba, e causou bloqueio de faixa e cerca de 1 km de retenção no sentido Paraty. Neste momento segue sem retenção
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