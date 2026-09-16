A suspeita detida na operação das polícias civil e militar tem envolvimento com tráfico de drogas - Divulgação/Polícia Civil

A suspeita detida na operação das polícias civil e militar tem envolvimento com tráfico de drogas Divulgação/Polícia Civil

Publicado 16/09/2026 12:38

Uma mulher foi presa nessa terça-feira (15), suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 9 de setembro, no bairro Manguinho, em Angra dos Reis (RJ). O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Polícia Civil.

Segundo as investigações, a vítima foi atraída para fora de casa sob o pretexto de regularizar uma transferência bancária via Pix. A exigência teria sido feita por criminosos envolvidos em um esquema de cobrança de dívidas e agiotagem.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, quando saiu da residência, a vítima foi surpreendida pelos criminosos e assassinada a tiros. A mulher, segundo as investigações, teria participado diretamente da emboscada, monitorando a vítima e contribuindo para criar o momento de vulnerabilidade que permitiu a execução.

O autor dos disparos já havia sido preso na segunda-feira (14). A Polícia Civil informou que a mulher também possui passagens por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ela foi levada para a delegacia de Angra dos Reis, onde foi indiciada por homicídio qualificado. A suspeita permanece presa à disposição da Justiça.

Um terceiro suspeito apontado nas investigações ainda é procurado. A identidade da mulher não foi divulgada pela polícia.