A suspeita detida na operação das polícias civil e militar tem envolvimento com tráfico de drogas Divulgação/Polícia Civil
Mulher é presa por suspeita de atrair vítima para emboscada em Angra
Segundo a Polícia Civil, mulher é a segunda detida na Operação Sicário que investiga o assassinato a tiros no bairro Manguinho
Homem é preso por suspeita de envolvimento em homicídio em Angra
Segundo a PM, suspeito teria chamado a vítima para casa; buscas encontraram casaco semelhante ao usado nas imagens do crime
Exposição apresenta aquarelas inspiradas nas belezas de Angra
Mostra de David Pedrosa será aberta nesta terça-feira (15), no Shopping Piratas, com 20 telas e entrada gratuita até 30 de setembro
Chuva expõe buracos e riscos na Rio-Santos na Costa Verde
Motoristas reclamam de asfalto deteriorado em Angra e Mangaratiba; concessionária informa que recupera trechos afetados pelas chuvas
Alok será atração principal nos 525 anos de Angra dos Reis
Programação anunciada pela Prefeitura reúne shows nacionais, cultura e eventos tradicionais entre setembro e janeiro de 2027
Ação da PM apreende drogas e prende suspeito no Campo Belo
Ação ocorreu após denúncia ao Disque Denúncia e terminou com apreensão de cocaína, crack, maconha, lança-perfume, loló e celulares
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