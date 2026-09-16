ESF da Vila da Petrobrás atende 1500 moradoresDivulgação/PMAR
Durante a entrega, o prefeito Cláudio Ferreti destacou que a revitalização fortalece a Atenção Primária e garante mais qualidade no atendimento oferecido à população.
— A ESF está com uma nova estrutura, totalmente adaptada para acolher e atender cada vez melhor os nossos moradores. Mas toda essa estrutura ganha ainda mais valor com o atendimento humanizado e acolhedor oferecido pelos nossos profissionais. É esse conjunto que fortalece a ESF como porta de entrada do sistema de saúde. Investir na Atenção Primária é melhorar a saúde de todo o município – destacou o prefeito, Cláudio Ferreti.
Moradora da Água Santa, Deise Soares utiliza os serviços da ESF com sua família e comemorou a entrega da unidade destacando a qualidade da estrutura e do atendimento oferecido pelos profissionais.
— Estou muito feliz com essa entrega. A unidade ficou ótima, com uma estrutura melhor. A ESF conta com excelentes profissionais e oferece um atendimento maravilhoso. Eu e minha família estamos muito satisfeitos — elogiou.
A revitalização também contemplou a recuperação do telhado cerâmico e a substituição da cobertura da antiga varanda por telhas do tipo sanduíche, que proporcionam maior conforto térmico e acústico. Os ambientes de maior exigência sanitária receberam pintura epóxi, que facilita a limpeza e a higienização.
O sistema de climatização também foi melhorado. Para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, foram construídos uma rampa de acesso e um banheiro adaptado.
O secretário de Saúde de Angra, Marcos Rocha, destacou que a entrega proporciona melhores condições de trabalho aos profissionais e mais qualidade no atendimento à população:
— Essa é mais uma entrega que amplia o acesso da população à saúde perto de casa, com conforto e segurança no próprio bairro. Uma estrutura adequada faz toda a diferença para o trabalho dos profissionais, para a qualidade do atendimento e para a vida dos moradores - concluiu.
Revitalização da ESF Vila da Petrobras amplia estrutura de atendimento
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