ESF da Vila da Petrobrás atende 1500 moradores - Divulgação/PMAR

ESF da Vila da Petrobrás atende 1500 moradoresDivulgação/PMAR

Publicado 16/09/2026 20:35 | Atualizado 16/09/2026 20:40

A Prefeitura de Angra dos Reis entregou nesta quarta-feira (16), a revitalização da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Vila da Petrobras. A unidade está localizada na Rua EAP, nº 106, e atende cerca de 1500 moradores da Vila da Petrobras e de Água Santa ( comunidade localizada ao lado direito da Rio-Santos sentido São Paulo).

Moradores aprovaram a nova estrutura que já oferece atendimento humanizado Divulgação/PMAR

A obra foi realizada por meio das Secretarias de Saúde e de Obras e Habitação. Com a revitalização, o espaço passa a contar com uma estrutura ampliada e mais adequada para o atendimento aos moradores. Entre as melhorias estão uma ampla recepção e área de espera revitalizadas, dois consultórios, sala de vacinação, sala de procedimentos, copa, banheiro acessível, almoxarifado e depósitos de resíduos sólidos e de Material de Limpeza (DML).





Durante a entrega, o prefeito Cláudio Ferreti destacou que a revitalização fortalece a Atenção Primária e garante mais qualidade no atendimento oferecido à população.

Prefeito Cláudio Ferreti entrega com discurso a ESF da Vila da Petrobrás à população Divulgação/PMAR



— A ESF está com uma nova estrutura, totalmente adaptada para acolher e atender cada vez melhor os nossos moradores. Mas toda essa estrutura ganha ainda mais valor com o atendimento humanizado e acolhedor oferecido pelos nossos profissionais. É esse conjunto que fortalece a ESF como porta de entrada do sistema de saúde. Investir na Atenção Primária é melhorar a saúde de todo o município – destacou o prefeito, Cláudio Ferreti. — A ESF está com uma nova estrutura, totalmente adaptada para acolher e atender cada vez melhor os nossos moradores. Mas toda essa estrutura ganha ainda mais valor com o atendimento humanizado e acolhedor oferecido pelos nossos profissionais. É esse conjunto que fortalece a ESF como porta de entrada do sistema de saúde. Investir na Atenção Primária é melhorar a saúde de todo o município – destacou o prefeito, Cláudio Ferreti.

Prefeito Cláudio Ferreti entrega com discurso a ESF da Vila da Petrobrás à população Divulgação/PMAR



Moradora da Água Santa, Deise Soares utiliza os serviços da ESF com sua família e comemorou a entrega da unidade destacando a qualidade da estrutura e do atendimento oferecido pelos profissionais.



— Estou muito feliz com essa entrega. A unidade ficou ótima, com uma estrutura melhor. A ESF conta com excelentes profissionais e oferece um atendimento maravilhoso. Eu e minha família estamos muito satisfeitos — elogiou.



A revitalização também contemplou a recuperação do telhado cerâmico e a substituição da cobertura da antiga varanda por telhas do tipo sanduíche, que proporcionam maior conforto térmico e acústico. Os ambientes de maior exigência sanitária receberam pintura epóxi, que facilita a limpeza e a higienização.



O sistema de climatização também foi melhorado. Para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, foram construídos uma rampa de acesso e um banheiro adaptado.



O secretário de Saúde de Angra, Marcos Rocha, destacou que a entrega proporciona melhores condições de trabalho aos profissionais e mais qualidade no atendimento à população:



— Essa é mais uma entrega que amplia o acesso da população à saúde perto de casa, com conforto e segurança no próprio bairro. Uma estrutura adequada faz toda a diferença para o trabalho dos profissionais, para a qualidade do atendimento e para a vida dos moradores - concluiu. Moradora da Água Santa, Deise Soares utiliza os serviços da ESF com sua família e comemorou a entrega da unidade destacando a qualidade da estrutura e do atendimento oferecido pelos profissionais.— Estou muito feliz com essa entrega. A unidade ficou ótima, com uma estrutura melhor. A ESF conta com excelentes profissionais e oferece um atendimento maravilhoso. Eu e minha família estamos muito satisfeitos — elogiou.A revitalização também contemplou a recuperação do telhado cerâmico e a substituição da cobertura da antiga varanda por telhas do tipo sanduíche, que proporcionam maior conforto térmico e acústico. Os ambientes de maior exigência sanitária receberam pintura epóxi, que facilita a limpeza e a higienização.O sistema de climatização também foi melhorado. Para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, foram construídos uma rampa de acesso e um banheiro adaptado.O secretário de Saúde de Angra, Marcos Rocha, destacou que a entrega proporciona melhores condições de trabalho aos profissionais e mais qualidade no atendimento à população:— Essa é mais uma entrega que amplia o acesso da população à saúde perto de casa, com conforto e segurança no próprio bairro. Uma estrutura adequada faz toda a diferença para o trabalho dos profissionais, para a qualidade do atendimento e para a vida dos moradores - concluiu.