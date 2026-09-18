Apreensões no Promorar - Divulgação/Reprodução Polícia Militar

Apreensões no PromorarDivulgação/Reprodução Polícia Militar

Publicado 18/09/2026 21:15

Policiais militares do 33º BPM realizaram duas ações contra o tráfico de drogas nessa quinta-feira (17), em diferentes bairros de Angra dos Reis. As ocorrências aconteceram em Monsuaba e Promorar. Na primeira localidade apreensões de entorpecentes e prisão de dois homens, já na segunda a apreensão de dois menores.

Drogas apreendidas na Monsuaba Divulgação/Reprodução PM

Em Monsuaba, os agentes apreenderam 106 papelotes de maconha, 14 pinos de cocaína, seis comprimidos de ecstasy e cinco pedras de crack. Segundo a Polícia Militar, a ação provocou um prejuízo estimado em R$ 3.353 ao tráfico de drogas.

Já no Promorar, dois suspeitos foram presos e dois menores apreendidos. No local, os policiais encontraram 48 papelotes de maconha, 112 pedras de crack, 180 pinos de cocaína, 23 vidros de loló, R$ 25 em espécie, um caderno de anotações, dois celulares e uma mochila. Ainda de acordo com a PM, o material apreendido nesta segunda ação representa um prejuízo estimado de R$ 8.295 ao tráfico.

Os envolvidos e os materiais recolhidos nas duas ocorrências foram encaminhados à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.