Delegacia de Angra investiga o casoDivulgação/Polícia Civil
Mãos e dedos humanos são encontrados sob passarela na Rio-Santos em Angra
Membros localizados na altura do bairro Japuíba; PM foi acionada, e caso é investigado pela 166ª DP
Angra promove "Dia Mundial sem Carro" com foco na mobilidade sustentável
Ação acontece em 22 de setembro e integra a Semana Nacional de Trânsito, com incentivo ao uso de bicicleta, caminhada e transporte coletivo
Angra Expo reúne grandes nomes da música gospel na Praia do Anil
Evento gratuito acontece de 17 a 19 de setembro. Quem sobe ao palco para abertura Fhop Music,entre outras atrações
Jovem é preso com drogas durante patrulhamento em Angra dos Reis
PM apreendeu grande quantidade de entorpecentes no Morro da Caixa D'Água; uma adolescente (13) e outro jovem (21) foram ouvidos e liberados
Revitalização da ESF Vila da Petrobras amplia estrutura de atendimento
Unidade, que atende 1500 moradores da Vila da Petrobras e Água Santa, ganhou novos espaços e melhores condições para receber a população
Jovem morre após colisão entre carro e moto na Rio-Santos em Angra
Acidente foi no km 468, em Monsuaba, e causou bloqueio de faixa e cerca de 1 km de retenção no sentido Paraty. Neste momento segue sem retenção
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