Delegacia de Angra investiga o casoDivulgação/Polícia Civil

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Jaciara Santos
Uma sacola com parte do corpo humano decepado, com mãos e dedos, foi encontrada sob uma passarela da Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Japuíba, em Angra dos Reis. O caso aconteceu nesta sexta-feira (18). A sacola foi recolhida e encaminhada ao IML da cidade.
A localização do membro chamou a atenção de pessoas que passavam pelo trecho e atraiu curiosos para o local. Do outro lado da rodovia funciona um colégio municipal. 
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os procedimentos iniciais. A ocorrência foi registrada na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), que investiga o caso. Câmeras de segurança da rodovia e próximas ao local poderão ajudar a polícia na investigação.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias em que os membros foram deixados no local.
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