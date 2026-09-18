Delegacia de Angra investiga o caso - Divulgação/Polícia Civil

Delegacia de Angra investiga o casoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 18/09/2026 19:17

Uma sacola com parte do corpo humano decepado, com mãos e dedos, foi encontrada sob uma passarela da Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Japuíba, em Angra dos Reis. O caso aconteceu nesta sexta-feira (18). A sacola foi recolhida e encaminhada ao IML da cidade.

A localização do membro chamou a atenção de pessoas que passavam pelo trecho e atraiu curiosos para o local. Do outro lado da rodovia funciona um colégio municipal.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os procedimentos iniciais. A ocorrência foi registrada na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), que investiga o caso. Câmeras de segurança da rodovia e próximas ao local poderão ajudar a polícia na investigação.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias em que os membros foram deixados no local.