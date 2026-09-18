Material apreendido na Sapinhatuba 1 - Divulgação/Polícia Civil

Material apreendido na Sapinhatuba 1Divulgação/Polícia Civil

Publicado 18/09/2026 19:53

Uma operação da Polícia Civil terminou com a apreensão de armas, munições, rádios e grande quantidade de drogas na Sapinhatuba 1, em Angra dos Reis. A ação, denominada Operação Sentinela, foi realizada nessa quinta-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, informações levantadas pelo serviço de inteligência apontavam que suspeitos estariam se reunindo para ampliar o comércio de drogas na comunidade. A região tem sido alvo de ataques de grupos que tentam assumir o controle do tráfico, depois que suspeitos do alto escalão do tráfico na localidade foram mortos em confronto.

Ainda de acordo com a polícia, quando os agentes chegaram ao local, foram recebidos a tiros por suspeitos que estariam fortemente armados. Houve confronto e os homens fugiram para uma área de mata, deixando o material para trás. Os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso.

Foram apreendidos na ação: uma pistola, dois carregadores de fuzil, dois rádios, duas baterias de rádio, cinco bases de carregador de rádio e seis munições. Também foram recolhidas 62 trouxinhas de maconha, 164 cápsulas de cocaína e 772 pedras de crack. Todo o material foi encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi registrada.