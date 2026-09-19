Ponte do Zungu foi reconstruídaDivulgação/ PMAR
— A antiga ponte transbordava e alagava tudo. Tivemos até um carro arrastado pela correnteza. Agora isso não vai mais acontecer — afirmou o presidente da Associação de Moradores, Antônio Marcelino.
A entrega encerra uma longa espera. Durante mais de duas décadas, famílias enfrentaram dificuldades para atravessar o rio.
— Foram muitos anos passando pela água. Quando alguém adoecia, precisava ser carregado nas costas. Hoje começa uma nova realidade. Estamos muito felizes e agradecidos ao prefeito Ferreti — declarou a moradora da localidade, Marisa Euladio Gomes.
A ponte integra um conjunto de investimentos realizados no Recanto das Pedras. A localidade também recebeu drenagem, pavimentação, nova iluminação pública e expansão da rede de água potável.
— Não é apenas mais uma obra, é a realização de um sonho. E é uma ponte segura, preparada para acompanhar o crescimento do bairro. É gratificante ver a satisfação dos moradores com as melhorias que chegaram ao Recanto das Pedras — ressaltou o secretário de Infraestrutura, Alan Bernardo.
O prefeito Cláudio Ferreti ressaltou que as intervenções surgem da escuta das comunidades, especialmente por meio do Programa Comunidades de Angra, o PCA.
— Ouvimos os moradores, conhecemos suas necessidades e colocamos seus anseios em prática. Nosso compromisso é entregar obras de qualidade que melhorem a vida da população. Esta ponte traz segurança, mobilidade e tranquilidade para as famílias do Recanto das Pedras — afirmou Ferreti.
Morador antigo e comerciante do Zungu, Aristides dos Santos Breves, conhecido como Breves, também comemorou.
— Já vimos muitas coisas tristes acontecerem aqui. Hoje celebramos essa entrega tão aguardada. É a realização do sonho da nossa comunidade — concluiu Breves.
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