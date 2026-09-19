Ponte do Zungu foi reconstruída - Divulgação/ PMAR

Ponte do Zungu foi reconstruídaDivulgação/ PMAR

Publicado 19/09/2026 21:39 | Atualizado 19/09/2026 21:40

A nova ponte do bairro Zungu, em Angra dos Reis, foi entregue aos moradores nessa semana (17), após meses de transtornos provocados pelo desabamento da antiga estrutura agravada pelas fortes chuvas registradas na cidade.

As cheias elevaram o nível do rio e provocaram a queda da ponte, interrompendo o acesso ao bairro. Diante da situação, a Prefeitura iniciou intervenções emergenciais para reconstruir a passagem e restabelecer a mobilidade da comunidade.

Com 38 metros de vão e oito metros de largura, a estrutura foi projetada para acompanhar o crescimento da região e melhorar a vazão do rio. A ponte conta com uma faixa de rolamento de 5,70 metros, passarela exclusiva para pedestres, com 1,30 metro, e guarda-corpo.





— A antiga ponte transbordava e alagava tudo. Tivemos até um carro arrastado pela correnteza. Agora isso não vai mais acontecer — afirmou o presidente da Associação de Moradores, Antônio Marcelino.



A entrega encerra uma longa espera. Durante mais de duas décadas, famílias enfrentaram dificuldades para atravessar o rio.





— Foram muitos anos passando pela água. Quando alguém adoecia, precisava ser carregado nas costas. Hoje começa uma nova realidade. Estamos muito felizes e agradecidos ao prefeito Ferreti — declarou a moradora da localidade, Marisa Euladio Gomes.





A ponte integra um conjunto de investimentos realizados no Recanto das Pedras. A localidade também recebeu drenagem, pavimentação, nova iluminação pública e expansão da rede de água potável.



— Não é apenas mais uma obra, é a realização de um sonho. E é uma ponte segura, preparada para acompanhar o crescimento do bairro. É gratificante ver a satisfação dos moradores com as melhorias que chegaram ao Recanto das Pedras — ressaltou o secretário de Infraestrutura, Alan Bernardo.





O prefeito Cláudio Ferreti ressaltou que as intervenções surgem da escuta das comunidades, especialmente por meio do Programa Comunidades de Angra, o PCA.





— Ouvimos os moradores, conhecemos suas necessidades e colocamos seus anseios em prática. Nosso compromisso é entregar obras de qualidade que melhorem a vida da população. Esta ponte traz segurança, mobilidade e tranquilidade para as famílias do Recanto das Pedras — afirmou Ferreti.





Morador antigo e comerciante do Zungu, Aristides dos Santos Breves, conhecido como Breves, também comemorou.





— Já vimos muitas coisas tristes acontecerem aqui. Hoje celebramos essa entrega tão aguardada. É a realização do sonho da nossa comunidade — concluiu Breves.



