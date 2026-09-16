Campanha buscar por um sósia de Daniel Vorcaro - Banco Master / Divulgação

Campanha buscar por um sósia de Daniel Vorcaro Banco Master / Divulgação

Publicado 16/09/2026 20:23 | Atualizado 16/09/2026 21:18

Daniel Vorcaro por um dia? É o que uma campanha política procura em São Paulo. Em busca de um sósia do empresário, uma ação política oferece R$ 2 mil a quem for contratado para atuar como o ex-banqueiro em uma ação nas ruas paulistas. Preso desde março, o ex-dono do Banco Master é investigado por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes bilionárias.

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O trabalho, que acontece entre os dias 23 e 24 de setembro, também envolve a produção de conteúdo para fins de veiculação na internet e na televisão. Os interessados devem enviar fotos atualizadas de rosto e de corpo inteiro, além de informar dados como altura, manequim e número do calçado.

A busca por um sósia de Vorcaro chama atenção pela ligação do empresário com as investigações envolvendo o Banco Master. Informações sobre qual campanha ou candidato está por trás da iniciativa não foram divulgadas.

Quem é Vorcaro?

Daniel Vorcaro é empresário e ex-presidente do Banco Master, instituição que acabou no centro de uma das maiores investigações recentes envolvendo crimes no sistema financeiro brasileiro e que foi formalmente liquidada pelo Banco Central em novembro do ano passado.

O banqueiro foi preso preventivamente no mesmo mês, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, enquanto tentava embarcar em um voo particular com destino aos Emirados Árabes Unidos. Em março de 2026, Vorcaro voltou a ser preso em meio às investigações, sendo transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O escândalo do Banco Master cresceu ao expor uma complexa rede de influência liderada pelo empresário que estaria envolvida em pagamentos de propinas, convites para festas luxuosas e supostos benefícios a servidores do Banco Central e contatos com autoridades do alto escalão do Judiciário.

As investigações apontam que o grupo utilizava essa engrenagem de favores para blindar a instituição de fiscalizações rigorosas e travar o andamento de auditorias financeiras.

O financiamento de "Dark Horse", produção que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, está atualmente sob investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. O caso teria o envolvimento do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).