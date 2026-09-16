Campanha buscar por um sósia de Daniel Vorcaro Banco Master / Divulgação
Campanha procura sósia de Daniel Vorcaro para ação de rua em São Paulo
Anúncio oferece cachê de R$ 2 mil para participação nos dias 23 e 24 de setembro, com veiculação na TV e na internet
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Ipsos-Ipec: 33% veem governo Lula ótimo/bom; ruim e péssimo vai a 43%
Porcentual oscilou um ponto para cima em relação a junho, quando era de 32%, enquanto a avaliação negativa avançou de 38% para 43%
Mudanças climáticas figuram como crise de saúde pública, diz Padilha
Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê uma em cada quatro mortes registradas globalmente como relacionada ao fenômeno
Cármen Lúcia diz lamentar descrença e desânimo com instituições
Ministra do STF justificou que embora os erros façam parte da ação humana, cabe aos servidores públicos trabalhar para corrigi-los
STF retoma sessões após suspensão de casos Moraes e Mendonça
Corte foi aberta pelo presidente do tribunal, Edson Fachin, por volta das 14h50, e o julgamento de terça-feira (15) não foi mencionado
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