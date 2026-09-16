Padilha citou o aumento da temperatura média como um dos fatores que podem proliferar o mosquito transmissor da dengue - Érica Martin/Agência O DIA

Padilha citou o aumento da temperatura média como um dos fatores que podem proliferar o mosquito transmissor da dengueÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 16/09/2026 18:48

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha , disse nesta quarta-feira (16) que os impactos das mudanças climáticas figuram como uma crise de saúde pública no Brasil e no mundo. Durante coletiva de imprensa, ele avaliou como urgente a necessidade de adaptação dos sistemas de saúde para enfrentar a questão.