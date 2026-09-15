Participantes do projeto em ação de Educação ambiental - Divulgação

Participantes do projeto em ação de Educação ambientalDivulgação

Publicado 15/09/2026 16:00 | Atualizado 15/09/2026 16:06





A iniciativa mostra, na prática, que, para construir um futuro mais justo, é indispensável que cada pessoa se reconheça como parte da solução. Os impactos das mudanças climáticas são reais e, diante desse cenário, não basta falar sobre o problema: é preciso ampliar o conhecimento, estimular a participação e preparar as novas gerações para pensar em alternativas para o território onde vivem.



É com esse propósito, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que os jovens participantes do projeto buscam desenvolver ações voltadas à mitigação dos impactos ambientais e ao fortalecimento do engajamento da juventude. Transformar jovens em agentes capazes de levar conhecimentos sobre o meio ambiente para dentro das escolas e das comunidades é uma das propostas do projeto “Jovens Líderes pelo Clima”, desenvolvido em Paracambi, na Baixada Fluminense A iniciativa mostra, na prática, que, para construir um futuro mais justo, é indispensável que cada pessoa se reconheça como parte da solução. Os impactos das mudanças climáticas são reais e, diante desse cenário, não basta falar sobre o problema: é preciso ampliar o conhecimento, estimular a participação e preparar as novas gerações para pensar em alternativas para o território onde vivem.É com esse propósito, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que os jovens participantes do projeto buscam desenvolver ações voltadas à mitigação dos impactos ambientais e ao fortalecimento do engajamento da juventude.

Jovens como multiplicadores



A participação da juventude tornou-se fundamental na construção de respostas capazes de promover uma sociedade mais justa e sustentável. Os jovens não apenas estão entre as gerações que enfrentarão as consequências das decisões tomadas hoje, como também têm assumido um papel de protagonismo na mobilização social, na defesa do meio ambiente e na busca por soluções inovadoras.



É nesse processo que as escolas ganham um papel estratégico. Ao levar as discussões para outros estudantes, os jovens formados pelo projeto passam a atuar como multiplicadores de conhecimento. A educação ambiental deixa, assim, de ser apenas um conteúdo trabalhado em sala de aula e passa a ser uma ferramenta para estimular mudanças de comportamento e ampliar a participação social.



A ampliação da presença dos jovens nos espaços de decisão e nas ações de enfrentamento à crise climática significa fortalecer a democracia, valorizar diferentes perspectivas e contribuir para que as políticas ambientais considerem as desigualdades que tornam determinados grupos mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas.



O Jovens Líderes pelo Clima tem como foco a formação de agentes ambientais a partir da percepção, da construção e da troca de conhecimentos sobre as mudanças climáticas. O projeto oferece aos participantes um espaço de formação e desenvolvimento de estratégias capazes de contribuir para a redução dos impactos ambientais no município.

Entre os temas trabalhados estão mudanças climáticas, ecologia, desmatamento, ilhas de calor, aquecimento global, poluição dos mananciais, enchentes, saneamento ambiental, vulnerabilidade climática e justiça ambiental.



A formação também aborda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mobilidade sustentável, qualidade da água, segurança alimentar, pegada ecológica, sustentabilidade e educação ambiental e climática.



Como agentes multiplicadores, os participantes podem compartilhar conhecimentos com colegas, familiares e comunidades, ampliando o alcance das ações de conscientização e contribuindo para a construção de uma sociedade mais participativa, responsável e comprometida com a sustentabilidade.



Promover a educação ambiental nas escolas é uma forma de contribuir para a formação de uma geração mais consciente sobre os desafios ambientais e sobre a importância de preservar os recursos naturais. Ao compreender que as escolhas feitas no presente refletem diretamente no futuro, os jovens passam a ocupar um papel estratégico nesse processo.