A programação também contou com a realização do primeiro Congresso da União Municipal dos Estudantes de Paracambi - Divulgação

A programação também contou com a realização do primeiro Congresso da União Municipal dos Estudantes de Paracambi Divulgação

Publicado 17/08/2026 07:45 | Atualizado 17/08/2026 07:53

Paracambi – Foi encerrada no fim de semana a segunda edição da Semana da Juventude com uma programação marcada pelo protagonismo dos jovens do município. Um dos destaques foi a entrega de 50 celulares aos alunos do projeto Comunica Jovem, iniciativa realizada pela Prefeitura de Paracambi em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Paracambi.

A programação também contou com a realização do primeiro Congresso da União Municipal dos Estudantes de Paracambi (Comunep), reunindo estudantes e representantes do poder público em um momento de participação e diálogo sobre as políticas voltadas à juventude.

A entrega dos aparelhos representa uma nova etapa do Comunica Jovem. Após o período de formação teórica, os alunos passam agora a utilizar os equipamentos para colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas, desenvolvendo conteúdos e novas habilidades na área da comunicação.

“Esta é a etapa mais significativa do projeto, pois os nossos jovens passarão, oficialmente, a apresentar as narrativas de Paracambi. É um orgulho poder reafirmar nosso compromisso com as profissões do futuro”, afirmou o prefeito Andrezinho Ceciliano.

O Comunica Jovem integra as ações da gestão municipal voltadas à formação e ao desenvolvimento da juventude. O projeto é realizado em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e o IFRJ, com foco na capacitação de jovens da periferia nas áreas de comunicação e audiovisual, ampliando o acesso a novas ferramentas e oportunidades de formação.

Com o tema “Juventude no Protagonismo”, a Semana da Juventude reuniu, ao longo dos últimos dias, uma série de atividades na Fábrica do Conhecimento. A programação incluiu oficina de elaboração de currículos, votação da União Municipal dos Estudantes, batalha de rimas e apresentações de projetos desenvolvidos no município, como o GameCraft e o Jovens Líderes pelo Clima.

Para o secretário municipal de Juventude e Comunicação, Jean Henrique, a programação reforçou a importância de criar espaços para que os jovens participem ativamente da construção do município. “O maior significado desta Semana da Juventude é olhar para tudo o que está acontecendo e perceber que Paracambi está formando uma geração que entende que também pode decidir os caminhos da cidade onde vive”, destacou.