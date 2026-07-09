Prefeitura de Paracambi reinaugurou UBS do bairro Lages com ampliação dos serviços de saúdeDivulgação
Prefeitura de Paracambi reinaugura UBS do bairro Lages com ampliação dos serviços de saúde
Nova estrutura passa a funcionar como policlínica, amplia o número de especialidades e terá atendimento estendido até às 21h
Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reinaugurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Lages. Totalmente reformada e ampliada, a unidade passa a oferecer uma estrutura mais moderna e acessível, fortalecendo a rede municipal de saúde e ampliando a oferta de serviços para a população.
A cerimônia de reinauguração contou com a presença do prefeito Andrezinho Ceciliano, do ex-prefeito André Ceciliano, da secretária municipal de Saúde, Monique Pimentel, além de vereadores, secretários municipais e moradores da região.
Com a ampliação, a unidade passa a funcionar como uma policlínica, oferecendo mais de 20 especialidades médicas, entre elas neurologia e urologia. O espaço também passa a contar com atendimento especializado para crianças atípicas e neurodivergentes, além do serviço de telemedicina, ampliando ainda mais o acesso da população a especialistas.
Outra novidade é a implantação do programa Saúde do Trabalhador, que permitirá o funcionamento da unidade em horário estendido, até às 21h, facilitando o atendimento de moradores que não conseguem buscar assistência médica durante o horário comercial.
Durante a cerimônia, o prefeito Andrezinho Ceciliano destacou que a entrega representa um novo momento para a saúde pública do município. “Estamos vivendo um novo tempo na saúde de Paracambi. Nosso compromisso é levar atendimento de qualidade para perto das pessoas, com uma estrutura moderna, profissionais capacitados e mais acesso às especialidades. Essa reinauguração representa o cuidado que queremos oferecer a cada morador da nossa cidade”, afirmou.
A reinauguração integra o plano da administração municipal de descentralizar os serviços de saúde, aproximando o atendimento dos bairros e garantindo mais qualidade de vida para a população.
A secretária municipal de Saúde, Monique Pimentel, ressaltou a importância da ampliação da rede de atendimento. “Sou moradora de Lages e sei que muitas vezes, na correria do dia a dia, é difícil ir até o centro para conseguir um tratamento. Por isso, estamos trabalhando para que cada bairro da cidade tenha um atendimento digno, humanizado e cada vez mais completo.”
Entre os novos serviços oferecidos, a unidade também passa a realizar o rastreamento por DNA-HPV, exame que amplia a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, fortalecendo o cuidado com a saúde da mulher.
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