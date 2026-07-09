Prefeitura de Paracambi reinaugurou UBS do bairro Lages com ampliação dos serviços de saúde - Divulgação

Prefeitura de Paracambi reinaugurou UBS do bairro Lages com ampliação dos serviços de saúdeDivulgação

Publicado 09/07/2026 16:53

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reinaugurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Lages. Totalmente reformada e ampliada, a unidade passa a oferecer uma estrutura mais moderna e acessível, fortalecendo a rede municipal de saúde e ampliando a oferta de serviços para a população.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença do prefeito Andrezinho Ceciliano, do ex-prefeito André Ceciliano, da secretária municipal de Saúde, Monique Pimentel, além de vereadores, secretários municipais e moradores da região.

Com a ampliação, a unidade passa a funcionar como uma policlínica, oferecendo mais de 20 especialidades médicas, entre elas neurologia e urologia. O espaço também passa a contar com atendimento especializado para crianças atípicas e neurodivergentes, além do serviço de telemedicina, ampliando ainda mais o acesso da população a especialistas.

Outra novidade é a implantação do programa Saúde do Trabalhador, que permitirá o funcionamento da unidade em horário estendido, até às 21h, facilitando o atendimento de moradores que não conseguem buscar assistência médica durante o horário comercial.

Durante a cerimônia, o prefeito Andrezinho Ceciliano destacou que a entrega representa um novo momento para a saúde pública do município. “Estamos vivendo um novo tempo na saúde de Paracambi. Nosso compromisso é levar atendimento de qualidade para perto das pessoas, com uma estrutura moderna, profissionais capacitados e mais acesso às especialidades. Essa reinauguração representa o cuidado que queremos oferecer a cada morador da nossa cidade”, afirmou.

A reinauguração integra o plano da administração municipal de descentralizar os serviços de saúde, aproximando o atendimento dos bairros e garantindo mais qualidade de vida para a população.

A secretária municipal de Saúde, Monique Pimentel, ressaltou a importância da ampliação da rede de atendimento. “Sou moradora de Lages e sei que muitas vezes, na correria do dia a dia, é difícil ir até o centro para conseguir um tratamento. Por isso, estamos trabalhando para que cada bairro da cidade tenha um atendimento digno, humanizado e cada vez mais completo.”

Entre os novos serviços oferecidos, a unidade também passa a realizar o rastreamento por DNA-HPV, exame que amplia a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, fortalecendo o cuidado com a saúde da mulher.