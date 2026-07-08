Evento reúne apresentações musicais, feira de artesanato, dança e atrações nacionais - Divulgação

Evento reúne apresentações musicais, feira de artesanato, dança e atrações nacionaisDivulgação

Publicado 08/07/2026 15:12

Paracambi – A cidade de Paracambi é palco até domingo de uma grande celebração da cultura com a realização da Feira Cultural 2026, integrada ao Festival Femerj, promovido pela Federação das Misericórdias, Entidades Filantrópicas e Beneficentes do Estado do Rio de Janeiro. O evento ocorrerá na Praça da Fábrica e reunindo música, dança, artesanato, lazer e diversas atrações gratuitas para toda a população.

Com uma programação voltada à valorização da produção artística local e regional, o festival tem como objetivo incentivar novos talentos, ampliar o acesso à cultura e fortalecer a economia criativa do município. Ao longo da semana, o público poderá acompanhar apresentações das bandas vencedoras do Femerj nas categorias Gospel e Secular, além de shows de artistas convidados e manifestações culturais diversificadas.

Entre as atrações confirmadas estão a Pastora Cristina, Felipe Deluka, Sandra de Sá e Fabinho, que prometem animar o público durante os dias de festival. A programação também contará com mostra de dança, feira de artesanato, espaço recreativo infantil com brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e picolé para as crianças, proporcionando momentos de lazer para toda a família.

Além de promover entretenimento, a Feira Cultural 2026 e o Femerj reforçam o compromisso com a valorização da cultura, da música e dos artistas, contribuindo para o fortalecimento do turismo cultural e da identidade artística de Paracambi. A Feira de Artesanato funcionará diariamente, das 18h às 22h, na Praça da Fábrica. A programação é gratuita e aberta ao público.

A Prefeitura de Paracambi convida toda a população para participar dessa grande festa da cultura, celebrando os talentos locais e proporcionando uma semana de integração, arte e convivência para moradores e visitantes.