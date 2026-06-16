Paracambi recebe a 2ª Exposição de Mangalarga Marchador entre os dias 18 e 20 de junho - Divulgação

Paracambi recebe a 2ª Exposição de Mangalarga Marchador entre os dias 18 e 20 de junhoDivulgação

Publicado 16/06/2026 16:23

Paracambi - Entre os dias 18 e 20 de junho, Paracambi será palco da 2ª Exposição Especializada de Cavalo Mangalarga Marchador, evento que integra um dos mais importantes circuitos da equinocultura brasileira. Com entrada gratuita, a programação acontecerá no Centro de Exposições de Paracambi (Polo) e reunirá criadores, competidores, especialistas e admiradores da raça.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Paracambi, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio de Janeiro (ACCMMERJ). Além das atividades técnicas, que tem início a partir das 9h, o público poderá aproveitar uma programação diversificada para toda a família, com fazendinha, espaço gastronômico com BBQ e atrações musicais.

Na sexta-feira (19), haverá ainda um telão para a transmissão do jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti pela Copa do Mundo. Já no sábado (20), a programação ganha um atrativo especial com o encontro de carros antigos, reunindo veículos clássicos que marcaram época e prometem encantar colecionadores, apaixonados pelo antigomobilismo e visitantes de todas as idades.

Programação musical:

18/06 – Jeferson Torres

19/06 – Pedrinho do Acordeon

20/06 – Clayton Macklin

Durante o evento, os competidores participarão das tradicionais competições de marcha picada, marcha batida e morfologia, além de provas funcionais. A etapa também servirá como classificatória para eventos de maior relevância dentro do circuito nacional da raça.

Promovido pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, o circuito reúne exposições, cavalgadas e competições em diferentes regiões do país, valorizando a raça que se tornou referência pela comodidade da marcha, pelo temperamento dócil e pela versatilidade.

A expectativa é que a exposição reúna participantes de diversas cidades da região, movimentando a economia local, incentivando o turismo rural e fortalecendo a equinocultura em Paracambi.