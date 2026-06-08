A cerimônia contou com a presença da deputada federal Jandira Feghali, do prefeito Andrezinho Ceciliano e de autoridades municipais - Divulgação

A cerimônia contou com a presença da deputada federal Jandira Feghali, do prefeito Andrezinho Ceciliano e de autoridades municipaisDivulgação

Publicado 08/06/2026 09:00

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi inaugurou o Laboratório Maker, novo espaço voltado ao fortalecimento da educação tecnológica e à popularização da ciência no município. A cerimônia foi realizada no campus de Paracambi do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e contou com a presença da deputada federal Jandira Feghali, do prefeito Andrezinho Ceciliano e de autoridades municipais.

O projeto é uma parceria entre o IFRJ – Paracambi, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Secretaria de Educação do município, e oriundo de emenda parlamentar de Jandira Feghali. A iniciativa amplia as oportunidades de aprendizado prático para estudantes da rede pública. Nesta primeira fase, serão ofertadas 213 oficinas nas áreas de Robótica, Impressão 3D e Arduino, direcionadas a alunos do Ensino Fundamental I e II.

Segundo o prefeito Andrezinho Ceciliano (PT), a implantação do novo espaço representa um investimento direto no futuro da cidade. “Investir em tecnologia e inovação é investir no futuro da nossa cidade. O Laboratório Maker nasce para oferecer aos nossos jovens oportunidades que antes pareciam distantes. Queremos preparar nossos jovens para os desafios de um mundo cada vez mais tecnológico”, ressaltou.

A deputada federal Jandira Feghali destacou a importância de ampliar o acesso à ciência e à tecnologia nas escolas públicas: “Investir em educação, ciência e tecnologia é abrir caminhos para o futuro das nossas crianças e jovens. O Laboratório Maker representa oportunidade, criatividade e desenvolvimento para Paracambi”, disse.

O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Senna, destacou que o projeto amplia o acesso dos estudantes às ferramentas tecnológicas: "O Laboratório Maker é um passo importante para democratizar o acesso à ciência e à tecnologia no município. Nosso objetivo é despertar nos estudantes o interesse pela inovação desde cedo, desenvolvendo habilidades como pensamento lógico, resolução de problemas e criatividade”, afirmou.

O Laboratório Maker é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e a Secretaria Municipal de Educação. A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a modernização do ensino, consolidando o município como referência em iniciativas de inovação e educação no estado do Rio de Janeiro.