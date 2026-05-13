Paracambi está realizando recuperação de espaços e convivência para a população da cidade - Divulgação

Paracambi está realizando recuperação de espaços e convivência para a população da cidadeDivulgação

Publicado 13/05/2026 11:36

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, segue intensificando as ações de melhorias e infraestrutura em diferentes regiões do município. As intervenções fazem parte do compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento urbano, a prevenção de enchentes e a melhoria da qualidade de vida da população.

Neste mês de maio, foi inaugurado o Parque Linear do BNH, realizado em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente - Inea. O espaço representa mais um avanço na recuperação e valorização das margens dos rios, promovendo mais dignidade, urbanização e convivência para os moradores da região.

Outra importante obra em andamento é a da Avenida dos Operários, uma das principais vias da cidade, que historicamente sofria com constantes alagamentos em períodos de chuva. A intervenção integra o plano da Prefeitura para tornar Paracambi uma cidade mais resiliente, preparada para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e garantir mais segurança para a população.

O bairro Palmeira da Serra também vem recebendo atenção especial com o desassoreamento histórico do açude da região. A ação tem como principal objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas e prevenir enchentes, fortalecendo a infraestrutura urbana do município.

Na área da saúde, as obras seguem avançando no Hospital Municipal, na Unidade Básica de Saúde do bairro Guarajuba e também no Laboratório Municipal, ampliando e modernizando os espaços públicos para oferecer mais qualidade no atendimento à população.

Além disso, a Prefeitura realiza uma mega operação de asfaltamento na Estrada Eduardo Pereira Dias, atendendo a uma antiga demanda dos moradores e garantindo mais mobilidade, segurança e infraestrutura viária para a região.

Paracambi segue reafirmando seu compromisso de olhar com atenção para cada bairro do município, buscando investimentos, parcerias e melhorias que contribuam para o desenvolvimento da cidade e para a construção de uma Paracambi cada vez mais moderna, segura, resiliente e preparada para o futuro.